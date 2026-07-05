Не только "мама Сердючки": Инна Белоконь показала редкие семейные снимки с внучкой
Украинская актриса, которую зрители на протяжении десятилетий знают как неизменную "маму" Верки Сердючки, поделилась в инстаграме атмосферными фотографиями семейного отдыха.
На фото 57-летняя Инна Белоконь вместе с мужем и двухлетней внучкой гуляет по лавандовому полю, проводит время у бассейна и просто наслаждается летом.
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Инна Белоконь показала, как выглядит ее внучка
"Наше лето", – лаконично подписала серию снимков актриса.
Инна Белоконь с внучкой на лавандовом поле / Фото из инстаграма звезды
Напомним, Инна Белоконь много лет выступает вместе с Андреем Данилко и является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки.
За пределами сцены они давно дружат, а сама актриса уже более двух лет наслаждается еще одной важной ролью – ролью бабушки. И, похоже, она ей идет не меньше, чем образ легендарной "мамы Сердючки".
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