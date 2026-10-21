Она поделилась этой фотографией в инстаграме и искренне призналась, что дает ей силы.

На фото Ирина лежит в постели, вокруг стоят большие букеты цветов, а рядом ее нежно обнимают два сына – Юрий и Олег.

Артистка откровенно призналась, что улыбка дается ей чрезвычайно тяжело, ведь сердце переполнено болью. Однако она старается делать маленькие шаги навстречу жизни. По словам певицы, именно любовь сыновей, которые постоянно интересуются ее самочувствием и радуются каждой улыбке, лечит ее раненую душу.

Пусть сквозь боль и слезы, но я очень стараюсь. День за днем, маленькими шагами собираю себя воедино и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги навстречу жизни,

– написала Ирина Федишин.

Она написала, что Юрий и Олег – два крыла, которые поддерживают ее. Ради них артистка просыпается и улыбается с утра.

Эта любовь, внимание, которые я от них чувствую, трогают до слез. Боже, спасибо тебе за моих детей, за ту силу, которую они дают мне, за их объятия, улыбки, которые сегодня лечат мою раненую душу,

– подчеркнула Ирина Федишин.

Также певица чувствует колоссальную поддержку со стороны своего мужа, который не отходит от нее ни на шаг. Помогают не опускать руки и родители, а также тысячи поклонников, чьи молитвы и теплые слова согревают сердце Федишин в это самое мрачное время.

Я чувствую, как много людей искренне переживает за меня, как глубоко вы прониклись нашей болью. Ваши молитвы, сообщения, комментарии, каждое доброе слово – все это согревает мое сердце и придает мне сил. Спасибо вам за столько любви. За человечность, искренность и тепло. Ведь именно любовь сегодня дает мне силы жить дальше,

– подчеркнула Ирина.

Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Напомним, недавно муж певицы также сделал трогательное заявление после потери дочери.