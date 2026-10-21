Світлиною вона поділилася в інстаграмі та щиро зізналася, що дає їй сили.

На фото Ірина лежить у ліжку, навколо стоять великі букети квітів, а поруч її ніжно обіймають двоє синів – Юрій та Олег.

Артистка відверто зізналася, що посмішка дається їй надзвичайно важко, адже серце переповнене болем. Проте вона намагається робити маленькі кроки назустріч життю. За словами виконавиці, саме любов синів, які постійно цікавляться її самопочуттям та радіють кожній посмішці, лікує її зранену душу.

Нехай крізь біль і сльози, та я дуже стараюся. День за днем, маленькими кроками збираю себе докупи й вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю,

– написала Ірина Федишин.

Вона написала, що Юрій та Олег – два крила, які тримають її. Заради них артистка прокидається і посміхається зранку.

Цю любов, увагу, яку я від них відчуваю, це зворушливо до сліз. Боже, дякую тобі за своїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою зранену душу,

– підкреслила Ірина Федишин.

Також співачка відчуває колосальну підтримку від свого чоловіка, який не відходить від неї ні на крок. Допомагають не опускати рук і батьки, а також тисячі прихильників, чиї молитви та теплі слова зігрівають серце Федишин у цей найтемніший час.

Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово – усе це зігріває моє серце і додає мені сил. Дякую вам за стільки любові. За людяність, щирість і тепло. Бо саме любов сьогодні дає мені сили жити далі,

– наголосила Ірина.

Ірина Федишин із синами / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно чоловік співачки теж зробив щемливу заяву після втрати донечки.