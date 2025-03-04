Почему исчез и где сейчас победитель первого сезона "Голоса страны" Иван Ганзера

Иван Ганзера – украинский певец и победитель первого сезона "Голоса страны". Казалось, что после победы карьера должна была бы пойти вверх, однако все произошло не так, как об этом мечтал артист.

Иван родом из Харьковской области. Вследствие родовой травмы у мужчины появились проблемы со зрением. Исполнитель может видеть лишь свет и очертания людей. С юного возраста он проявил любовь к музыке, что стало толчком к развитию карьеры. Почему Иван Ганзера исчез из публичного пространства после победы на шоу, как сложилась личная жизнь и чем занимается сегодня, читайте в материале Show24.

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"Голос страны" и исчезновение из публичного пространства

Сначала артист работал в Молодом театре Вадима Мулермана. Однако мечта о большой сцене не оставляла мужчину. Поэтому Иван решил принять участие в первом сезоне шоу "Голос страны". На кастинге он исполнил песню "А мы вдвоем" и стал участником команды Дианы Арбениной.

Исполнитель дошел до финала, где соревновался с Тоней Матвиенко. Мужчина одержал победу и подписал контракт со студией Universal music. Через год вышел первый альбом – "Я не могу тебя терять".

Иван Ганзера – "Не плач тату" ("Голос страны" 1 сезон): смотрите видео онлайн

Казалось, что после такого успеха и карьера артиста должна была бы продолжать развиваться, но на деле все получилось не так. Как рассказывал сам Ганзера, все годы он просто мучился.

Песни якобы записывались, но это были каверы на песни из "Голоса страны" и мне удалось тогда еще две свои песни продвинуть, чтобы на них сделали какие-то аранжировки. Еще я искал варианты приобретения песен других авторов, но все это не нашло понимания. В общем писали каверы, и стоило все это бешеных денег. Я так понимаю, делалось это, как всегда: писали пять тысяч, стоило это одну тысячу, а разницу делили между собой. Ну и в конце концов меня не отпустили. Остальные годы контракта я просто мучился,

– признался певец.

По сути, лейбл не дал исполнителю ничего. Все, что получил Иван Ганзера – это ежемесячная зарплата, за которую он оплачивал квартиру и жил, а также определенный опыт. Из-за слабой популяризации певца, его слава начала забываться, что стало следствием вытеснения из публичного пространства.

Интересным фактом из биографии Ивана является то, что он пробовал себя в политике. Артист баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко в 2012 году на парламентских выборах. Он получил 4 номер в списке, но партия не получила необходимого количества голосов.

Личная жизнь

Со своей избранницей мужчина познакомился за кулисами "Голоса страны". Женщина была поклонницей артиста и попросила о совместной фотографии. Впоследствии Иван и Ольга начали переписываться в соцсетях. Сначала между ними завязалась дружба, которая переросла в отношения.

В феврале 2014 года у пары родилась дочь София. Интересно, что девочку так назвали в честь Софии Ротару.

Иван Ганзера с семьей / Фото из инстаграма певца

Где сейчас Иван Ганзера

Со времен АТО артист ездил к военным с выступлениями. Его даже наградили знаком отличия Президента Украины "За гуманитарное участие в АТО".

Тогда Ганзера написал песню "Путину хана", которая получила второе дыхание после 24 февраля 2022 года.

Иван Ганзера – "Путину хана": смотрите видео онлайн

Когда началась большая война, артист с семьей был на Житомирщине. Сначала они прятались в подвалах от обстрелов, а впоследствии семейство приняло решение поехать в Польшу. Через некоторое время вернулись в Украину, а Иван Ганзера продолжил выступать для военных на фронте, в госпиталях, поддерживать их разговорами.

Артист участвует в благотворительных инициативах, приобщается к сборам, а также продолжает выступать в разных городах страны. Кроме того, часто поет на сцене с другими украинскими артистами.