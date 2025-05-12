Бывшая жена Джонни Деппа во второй раз стала мамой: трогательное фото новорожденных близнецов

Эмбер Херд стала мамой двойни и впервые показала детей. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

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Так, в День матери, который отмечают 11 мая, Эмбер выставила фото своих новорожденных сына и дочь. Девочку зовут Агнес, а мальчика – Оушен.

В этом году я не могу передать словами, как я рада отпраздновать пополнение в семье, к которой я стремилась долгие годы... Когда четыре года назад у меня родилась моя первая девочка Уна, мой мир изменился навсегда. Я думала, что не смогу больше радоваться. Теперь меня переполняет радость втрое больше! Стать матерью самостоятельно, несмотря на собственные проблемы с фертильностью, было самым сложным в моей жизни. Я бесконечно благодарна за то, что смогла сделать этот выбор,

– подчеркнула знаменитость.