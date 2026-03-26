В новой аранжировке: Jerry Heil перепела песню 60-х "Кохання моє"
26 марта, 11:04
В новой аранжировке: Jerry Heil перепела песню 60-х "Кохання моє"

Мария Примыч
Основні тези
  • Jerry Heil исполнила песню "Кохання моє" на проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи" в сопровождении Академического хора и симфонического оркестра Украинского радио.
  • Новая аранжировка к композиции создал крымскотатарский композитор Бекиров Усеин, а Jerry Heil стремится подсветить имя певицы Дианы Петриненко.

Jerry Heil стала героиней выпуска авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Она исполнила песню "Кохання моє" Дианы Петриненко, которую использовали в фильме "Ты –космос".

Композиция 1965 года "Кохання моє" прозвучала в "Доме звукозаписи" в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио.

Слова к песне "Кохання моє" написала украинская поэтесса Валентина Малышко, а музыку создал украинский композитор Борис Буевский. Jerry Heil считает, что Диана Петриненко – удивительная женщина.

Мне очень обидно, что она не стала звездой оперного театра. Мне очень жаль. Я думаю, это одна из причин, почему мы сегодня так громко не знаем ее имени, 
– добавила певица.

Jerry Heil отметила, что ей важно подсветить имя Дианы Петриненко. Новую аранжировку к композиции "Кохання моє" создал крымскотатарский композитор Бекиров Усеин.

Для меня это огромное и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться, 
– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil в проекте "Дом звукозаписи": смотрите видео онлайн

Кто был предыдущей гостьей "Дома звукозаписи"?

  • Героиней первого выпуска второго сезона проекта "Дом звукозаписи" стала Надя Дорофеева. Он был посвящен фронтмену группы ADAM Михаилу Клименко.

  • Дорофеева исполнила песню группы ADAM "Медленно", представив обновленную версию. "Это невероятно. Моя душа была как ты. Смотрю – как проекция моей души, моей боли сейчас", – сказала Александра Норова, вдова Клименко.

  • Напомним, что Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года. Он боролся с туберкулезным менингитом.