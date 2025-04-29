Стало известно, какая артистка будет спикером от Украины на Евровидении-2025
- Jerry Heil будет спикером от Украины на Евровидении-2025 в городе Базель, Швейцария.
- Она объявит баллы от Национального жюри Украины в прямом эфире 17 мая во время гранд-финала.
Уже в мае в городе Базель (Швейцария) состоится Евровидение-2025. Сегодня сообщили, кто станет спикером от Украины на 69-м песенном конкурсе.
Так, спикером от Украины на Евровидении-2025 станет Jerry Heil, которая представляла нашу страну на конкурсе вместе с alyona alyona в 2024 году. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное Евровидение.
Кстати Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса
В день гранд-финала, 17 мая, Jerry Heil объявит баллы от Национального жюри Украины в прямом эфире.
Евровидение – это семья. Когда ты становишься ее частью, ваша связь – это навсегда. Это "safe place", где ты можешь быть собой, а музыка твоей души может быть услышана. Еще в прошлом году мы говорили, как мечтаем, чтобы украинская музыка звучала по миру не от конкурса к конкурсу, а постоянно – и какая же радость видеть, что теперь это происходит!,
– сказала певица.
Jerry Heil отметила, что объявит 12 баллов от Украины в кульминационный для участников момент.
Но, помня кухню изнутри, точно знаю: до этого между артистами уже завяжется невероятная музыкальная связь. В этом и есть вся суть Евровидения – это не просто конкурс, а настоящий музыкальный кемп, фестиваль свободы и любви,
– добавила она.
Коротко о Евровидении-2025
- Напомним, что в прошлом году на Евровидении победили представители от Швейцарии Nemo с песней The Code. В этом году песенный конкурс пройдет в городе Базель.
- Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал – на 17 мая.
- Украину на Евровидении-2025 представит группа Ziferblat. Коллектив победил в финале Национального отбора, который состоялся 8 февраля, с песней Bird of pray.