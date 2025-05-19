17 мая в Базеле (Швейцария) состоялся финал 69-го песенного конкурса Евровидение. Победу одержал представитель Австрии – певец JJ, который презентовал песню Wasted Love, при создании которой вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко.

Ведущий Тимур Мирошниченко, который комментирует Евровидение в Украине, высказался о выборе победителя. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на NV.

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В этом году у многих участников Евровидения заметили российский след. Например, Томми Кэш из Эстонии сотрудничает с россиянами, а представительница Ирландии представила для конкурса песню о советской собаке-легенде Лайке, ее же соавтором является россиянка Лариса Вильданова (Торми). Тимур Мирошниченко отметил, что Россия чрезвычайно сильно интегрирована в европейское пространство. Он отметил, что это происходило десятилетиями.

Что касается победителя, австрийца, то действительно, он неоднократно заявлял, что вдохновлялся Нетребко. Но здесь тоже мы должны понимать, что у Нетребко двойное гражданство: Россия и Австрия. Она работает в той же Венской опере, где и JJ. То есть они постоянно на контакте, общаются и это его кумир, можно сказать,

– добавил Мирошниченко.

В то же время Мирошниченко подчеркнул, что украинцы постоянно ищут российский след в других артистах, но продолжают слушать российскую музыку. Она и дальше попадает в топы украинских чартов.

То есть, может, все-таки с себя начать и разобраться здесь внутри, что мы слушаем, а что не слушаем,

– заметил ведущий.

JJ – 24 года. По словам Тимура Мирошниченко, парень живет своим делом, любит петь и работает в Венской опере вместе с Анной Нетребко, поэтому вряд ли очень погружен в геополитические события.

То есть, конечно, он знает, что в Украине война, конечно он знает, что Россия напала на Украину. Возможно, в другой интерпретации, которая ему подается, со стороны той же госпожи Нетребко, да? Но почему мы от него должны требовать какого-то там конкретного позиционирования себя и конкретной своей позиции, если у нас в стране каждый второй слушает русскую музыку?,

– сказал он.

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