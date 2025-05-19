Ведущий Тимур Мирошниченко, который комментирует Евровидение в Украине, высказался о выборе победителя. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на NV.
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В этом году у многих участников Евровидения заметили российский след. Например, Томми Кэш из Эстонии сотрудничает с россиянами, а представительница Ирландии представила для конкурса песню о советской собаке-легенде Лайке, ее же соавтором является россиянка Лариса Вильданова (Торми). Тимур Мирошниченко отметил, что Россия чрезвычайно сильно интегрирована в европейское пространство. Он отметил, что это происходило десятилетиями.
Что касается победителя, австрийца, то действительно, он неоднократно заявлял, что вдохновлялся Нетребко. Но здесь тоже мы должны понимать, что у Нетребко двойное гражданство: Россия и Австрия. Она работает в той же Венской опере, где и JJ. То есть они постоянно на контакте, общаются и это его кумир, можно сказать,
– добавил Мирошниченко.
В то же время Мирошниченко подчеркнул, что украинцы постоянно ищут российский след в других артистах, но продолжают слушать российскую музыку. Она и дальше попадает в топы украинских чартов.
То есть, может, все-таки с себя начать и разобраться здесь внутри, что мы слушаем, а что не слушаем,
– заметил ведущий.
JJ – 24 года. По словам Тимура Мирошниченко, парень живет своим делом, любит петь и работает в Венской опере вместе с Анной Нетребко, поэтому вряд ли очень погружен в геополитические события.
То есть, конечно, он знает, что в Украине война, конечно он знает, что Россия напала на Украину. Возможно, в другой интерпретации, которая ему подается, со стороны той же госпожи Нетребко, да? Но почему мы от него должны требовать какого-то там конкретного позиционирования себя и конкретной своей позиции, если у нас в стране каждый второй слушает русскую музыку?,
– сказал он.
Коротко о финале Евровидения-2025
За победу на Евровидении-2025 соревновались 26 стран. Выиграл австрийский певец JJ, который выступал с песней Wasted Love. По результатам голосования жюри и зрителей, он набрал 436 баллов.
Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise, набрав 357 баллов, а третье – эстонец Томми Кеш, который пел Espresso Macchiato и получил 356 баллов.
Украинская группа Ziferblat завоевала девятое место на Евровидении-2025 с треком Bird of Pray.