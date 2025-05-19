Ведучий Тімур Мірошниченко, який коментує Євробачення в Україні, висловився про вибір переможця. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на NV.

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Цьогоріч у багатьох учасників Євробачення помітили російський слід. Наприклад, Томмі Кеш з Естонії співпрацює з росіянами, а представниця Ірландії презентувала для конкурсу пісню про радянську собаку-легенду Лайку, її ж співавторкою є росіянка Лариса Вільданова (Тормі). Тімур Мірошниченко зазначив, що Росія надзвичайно сильно інтегрована в європейський простір. Він наголосив, що це відбувалося десятиліттями.

Що стосується переможця, австрійця, то дійсно, він неодноразово заявляв, що надихався Нетребко. Але тут теж ми маємо розуміти, що у Нетребко подвійне громадянство: Росія й Австрія. Вона працює в тій же Віденській опері, де і JJ. Тобто вони постійно на контакті, спілкуються і це його кумир, можна сказати,

– додав Мірошниченко.

Водночас Мірошниченко підкреслив, що українці постійно шукають російський слід в інших артистах, але продовжують слухати російську музику. Вона й далі потрапляє в топи українських чартів.

Тобто, може, все-таки з себе почати й розібратися тут всередині, що ми слухаємо, а що не слухаємо,

– зауважив ведучий.

JJ – 24 роки. За словами Тімура Мірошниченка, хлопець живе своєю справою, любить співати та працює у Віденській опері разом з Анною Нетребко, тож навряд чи дуже занурений в геополітичні події.

Тобто, звісно, він знає, що в Україні війна, звісно він знає, що Росія напала на Україну. Можливо, в іншій інтерпретації, яка йому подається, з боку тої ж пані Нетребко, так? Але чому ми від нього маємо вимагати якогось там конкретного позиціонування себе і конкретної своєї позиції, якщо в нас в країні кожен другий слухає російську музику?,

– сказав він.

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