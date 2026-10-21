В интервью изданию "ТаблоID" актриса призналась, готова ли она к пополнению в семье.

Так, Юлия уже более двух лет замужем за коллегой по профессии – актером Егором Козловым. Супруги поженились осенью 2022 года, и поклонники нередко спрашивают, когда же пара решится завести ребенка.

Юлия Буйновская с мужем Егором Козловым / Фото из инстаграма актера

По словам актрисы, они с мужем давно мечтают стать родителями, однако, как и многих украинцев, их останавливают реалии войны. Супругам хочется растить ребенка в спокойствии, а не проводить первые годы его жизни в убежищах.

Очень хочется безопасности – чтобы можно было счастливо прожить эти лучшие годы с малышом, наслаждаться родительством и не прятаться в укрытиях. Однако, как бы ни сложились обстоятельства, мы с нетерпением ждем нашего маленького солнышка, когда бы оно ни захотело прийти к нам,

– поделилась Юлия.

Кстати, в Голливуде тем временем пополнение: на днях звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой.