В інтерв'ю виданню ТаблоID акторка зізналася, чи готова до поповнення в родині.

Так, Юлія вже понад два роки заміжня за колегою – актором Єгором Козловим. Подружжя побралося восени 2022 року, і шанувальники нерідко запитують, коли ж пара зважиться на малюка.

Юлія Буйновська з чоловіком Єгором Козловим / Фото з інстаграму актора

За словами акторки, вони з чоловіком давно мріють стати батьками, проте, як і багатьох українців, їх зупиняють реалії війни. Подружжю хочеться ростити дитину в спокої, а не проводити перші роки її життя у сховищах.

"Дуже хочеться безпеки – щоб можна було щасливо прожити ці найкращі роки з малюком, насолоджуватися батьківством і не ховатися в укриттях. Проте, хоч як би склалися обставини, ми дуже чекаємо на наше маленьке сонечко, хоч коли б воно захотіло до нас прийти,

– поділилася Юлія.

До речі, у Голлівуді тим часом поповнення: днями зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко вдруге стала мамою.