Радиоведущая Юлия Карпова объяснила, почему ее гражданский муж демобилизовался

Украинская радиоведущая Юлия Карпова рассказала о демобилизации своего гражданского мужа. Ее избранником является Герой Украины Сергей Пономаренко.

Карпова поделилась, что Пономаренко получил ранение, поэтому является ветераном войны. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью радиоведущей Маричке Падалко.

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Сергей сейчас не служит. Он – ветеран, поскольку получил ранения в результате защиты страны, имеет группу инвалидности и болезнь, которая уже неизлечима, к сожалению. Сейчас он в гражданской жизни, но ему это все настолько близко и настолько он переживает, что у меня впечатление, что он никуда не ушел с военной службы,

– отметила Юлия Карпова.

Интервью с Юлией Карповой: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что певец MELOVIN сообщил о мобилизации.

Отношения Юлии Карповой и Сергея Пономаренко

Юлия и Сергей знакомы три года, а в отношениях – год. До того мужчина много лет слушал Карпову по радио.

Пономаренко впервые пошел воевать в 2014 году, а вернулся на фронт во время полномасштабного вторжения. Военнослужащий получил звание Героя Украины за бои за Харьков и приехал в Киев на церемонию награждения. Именно тогда Сергей принял решение, что должен познакомиться с Юлей.

Он через своего друга-побратима нашел моих коллег из соседних радиостанций, чтобы эти коллеги договорились каким-то образом со мной, чтобы я оказалась в определенном месте в определенное время, под предлогом, что со мной хочет просто познакомиться военный. Хотя это на самом деле так и было,

– вспомнила радиоведущая.

Юлия Карпова и Сергей Пономаренко / Фотограф Михаил Ваколюк

Карпова согласилась встретиться с Пономаренко. На тот момент она уже знала, что мужчина является Героем Украины. В основном они общались о войне, а после этой встречи продолжали поддерживать связь.

Это лучший человек в жизни, которого я знаю. Это самый принципиальный человек в жизни, которого я знаю. Это самый честный человек в жизни, которого я знаю. И, пожалуй, это и есть то чувство, когда ты за человеком в огонь и воду,

– призналась Карпова.

Сейчас Юлия и Сергей живут в гражданском браке. Их разница в возрасте – 10 лет, но женщине это нравится.