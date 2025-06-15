Отложил карьеру ради важного решения: чем известен Юрий Фелипенко, погибший на войне

Украинский актер театра и кино, военнослужащий Юрий Фелипенко погиб на войне в возрасте 32 лет. Несмотря на успешную карьеру он отказался от актерской деятельности, чтобы стать на защиту Украины.

О гибели Юрия Фелипенко сообщила его жена, Екатерина Мотрич. Детали о прощании будут известны позже. Show 24 расскажет о биографии актера, его карьерный путь, вступление в армию и личное.

Важно Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте

Биография Юрия Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года, он родом из Запорожья. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, на курсе Юрия Высоцкого. Ранее он вспоминал, что общался на русском, но учился и в театре играл на украинском.

До полномасштабной войны я был русскоязычным, хотя и учился, и играл в театре на украинском. К сожалению, понимание, что разговаривать на украинском архиважно, пришло ко мне только после вторжения. Теперь понимаю моих украиноязычных друзей, которые говорили, что когда слышат русский, чувствуют опасность,

– говорит Фелипенко.

В 2016 году, после завершения обучения, стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле и был привлечен к 20 ролям. Среди его спектаклей: "Колыбельная для лисы, которую еще никто не видел", "Зеленые коридоры", "Серые пчелы", "Разве ревут волы, как ясли полны?".



Юрий Фелипенко в спектакле "Колыбельная для лисы, которую еще никто не видел" / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко

Работал в театре-студии "Сигма", а еще озвучивал зарубежные фильмы. В частности, его голос звучит в "Как приручить дракона 2".

Юрий Фелипенко впервые появился на экране в 2014 году, в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Также украинцы знают его по таким фильмам и сериалам:

"Отдел 44",

"Что делает твоя жена",

"Цвет страсти",

"Наследники",

"Замок на песке",

"Как долго я тебя ждала",

"Обещание Богу".

Юрий Фелипенко о пробах на сериал "Обещание Богу": видео

Поступление в Вооруженные Силы Украины

После начала полномасштабного вторжения Юрий Фелипенко присоединился к теробороне Киева, впоследствии занялся волонтерством.

Уже в апреле 2024 Юрий Фелипенко отложил актерскую карьеру и официально пополнил ряды Сил Обороны. Он присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр (сейчас – 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес").

Это решение было для него не спонтанным, а обдуманным и добровольным. Он признался, что почувствовал себя необходимым в армии.

Я действительно получаю удовольствие. И огромная мотивация для меня лично - это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое в армии. Сейчас я еще увереннее в своем выборе, чем был до этого. Сейчас совсем не думаю об актерском. Мне это пока неинтересно,

– рассказывал Юрий Фелипенко во время учений.



Юрий Фелипенко в армии / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко

"У нас новые роли, новые задачи и новые премьеры, но совсем в другом театре, в театре боевых действий. Путь который мы с честью и достоинством пройдем, от первой репетиции и до самой премьеры. А после премьеры, по традиции, будет банкет. И глубокий выдох. А сейчас, уважаемый зритель, делаем вдох и наблюдаем, смотрим и видим, слушаем и слышим. Приобщаемся и помогаем", – обращался военный к собратьям и поклонникам.

Личная жизнь и бракосочетание

Юрий Фелипенко около 6 лет назад познакомился с Екатериной Мотрич, участницей ютуб-шоу "Ебаут" и основательницей бренда украшений Motrych Studio. Девушка несколько раз приходила на его спектакли и решила написать в мессенджере.



Как познакомилась пара / Скриншот из инстаграма

У пары сначала были довольно эмоциональные отношения, поэтому они несколько раз расходились. Но после начала полномасштабного вторжения Екатерина и Юрий снова воссоединились.

Не война повлияла на наше воссоединение, а понимание, что это абсолютно мой человек, что я ее люблю,

– вспоминал актер.



Юрий и Екатерина / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко

Когда пара встретилась в Харькове (уже после мобилизации Юрия), они обручились и почти сразу поженились. Это произошло в июне 2024 года. Война и вступление мужчины в ВСУ частично ускорили это решение.

Предложение сделал в Харькове, когда Катя приехала навестить меня. У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди,

– рассказывал Фелипенко.



Юрий и Екатерина / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко

Екатерина Мотрич позже сообщит дату и детали прощания с Юрием Фелипенко.

"Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили", – отреагировала на потерю Екатерина.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Фелипенко. Вечная и светлая память.