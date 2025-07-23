"Эти 40 дней были суровыми учителями": жена Юрия Фелипенко чувственно почтила его память

Сегодня, 23 июля, 40 дней, как погиб украинский актер и военнослужащий 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Фелипенко. Жена павшего бойца, соведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич, почтила его память.

Екатерина опубликовала совместную фотографию и видео с Юрием. Она также поделилась плейлистом актера, который теперь могут послушать все желающие, информирует Show 24 со ссылкой на инстаграм инфлуенсерки.

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Екатерина Мотрич рассказала, что у Юрия Фелипенко был отличный вкус. Он был "очень ироничным, смешным и тонким", умел любить и дружить. Но, к сожалению, не успел многое сделать, в частности стать отцом, купить дом, увидеть победу Украины и поехать в Исландию.

Но Юра успел главное: стать Человеком, стать смиренным мужем, стать воином. И успел вложить в самое дорогое – все, что имел,

– отметила Мотрич.

Екатерина призналась, что Юрий просил, чтобы она жила, несла его память, продолжила борьбу, если он погибнет, и чтобы украинцы победили Россию.

Юры нет уже 40 дней. У меня слабая вера. Но эти 40 дней были суровыми учителями. И я знаю: душа существует. Говорят, сегодня ее надо отпустить. Как можно кого-то полноценно куда-то отпустить или не отпустить? Юра сделает, как захочет. Уйдет, когда захочет. Полынет, когда будет готов,

– добавила инфлуэнсерка.

В конце Мотрич отметила, что любовь не проходит, и что она будет нести ее всегда – теперь за них двоих.

Плейлист Юрия Фелипенко можно послушать по ссылке.

Гибель Юрия Фелипенко