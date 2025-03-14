На фронте погиб продюсер проектов компании Starlight Media Юрий Кирпик
- На фронте погиб военнослужащий и продюсер проектов компании Starlight Media Юрий Кирпик.
- Открыт сбор средств на помощь семье погибшего.
На фронте погиб военнослужащий и продюсер проектов компании Starlight Media Юрий Кирпик, в частности проекта "Зважені та щасливі" и сериала "Будиночок на щастя". Об этом стало известно в четверг, 13 марта.
Печальную весть сообщили исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков и исполнительный продюсер канала ICTV Анастасия Грабарь, пишет Show 24. Открыт сбор средств на помощь семье героя.
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Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена,
– написал Александр Быков.
Он открыл сбор средств на помощь семье Юрия Кирпика и попросил участвовать, если есть возможность.
Важно! Ссылка на банку, номер карты банка – 4441 1111 2273 1783.
Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память,
– говорится в заметке Анастасии Грабарь.
Напомним, недавно волонтер и военный Алексей Савкевич погиб на войне. Сначала он занимался волонтерской деятельностью, потом присоединился к ВСУ и служил в 157 отдельной механизированной бригаде.