На фронте погиб продюсер проектов компании Starlight Media Юрий Кирпик

На фронте погиб военнослужащий и продюсер проектов компании Starlight Media Юрий Кирпик, в частности проекта "Зважені та щасливі" и сериала "Будиночок на щастя". Об этом стало известно в четверг, 13 марта.

Печальную весть сообщили исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков и исполнительный продюсер канала ICTV Анастасия Грабарь, пишет Show 24. Открыт сбор средств на помощь семье героя.

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Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена,

– написал Александр Быков.

Александр Быков сообщил о гибели Юрия Кирпика / Скриншот с фейсбука

Он открыл сбор средств на помощь семье Юрия Кирпика и попросил участвовать, если есть возможность.

Важно! Ссылка на банку, номер карты банка – 4441 1111 2273 1783.

Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память,

– говорится в заметке Анастасии Грабарь.

Анастасия Грабарь о погибшем коллеге / Скриншот с фейсбука

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