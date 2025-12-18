Возлюбленный Денисенко нежно поздравил ее с днем рождения и показал редкое фото

17 декабря актриса Наталка Денисенко отметила свой 36 день рождения. С праздником знаменитость поздравил и ее возлюбленный.

Бизнесмен Юрий Савранский поделился совместным с Натальей фото и написал ей лаконичное поздравление. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу мужчины.

Интересно Не на Закарпатье: где жил Степан Гига в последние годы

Юрий опубликовал селфи с любимой, сделанное на фоне моря в Одессе с лебедями и чайками.

Наташенька моя, с днем рождения тебя,

– написал он в сторис.

Юрий Савранский поздравил Наталью Денисенко с днем рождения / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, Савранский оставил комментарий с поздравлением под публикацией Денисенко по случаю дня рождения в инстаграме.

Любимая, с днем рождения,

– написал Юрий.

В ответ актриса отправила ему много эмодзи в виде сердец.

Юрий Савранский поздравил Наталью Денисенко с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?

Наталья и Юрий только недавно официально подтвердили свои отношения. До этого их неоднократно замечали вместе – в ресторанах, на съемках и концертах, но они не комментировали слухи о романе.

Оба завершили предыдущие браки в этом году. Наталка Денисенко 8 лет состояла в браке с актером Андреем Фединчиком, с которым имеет общего сына Андрея. Юрий Савранский также долгий период был женат на женщине Марлене, у супругов есть сын и дочь.

Кстати, недавно мы писали подробный материал о том, что известно о новом возлюбленном Наталки Денисенко.