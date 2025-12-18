Возлюбленный Денисенко нежно поздравил ее с днем рождения и показал редкое фото
- Бизнесмен Юрий Савранский поздравил актрису Наталью Денисенко с 36-летием через инстаграм, поделившись совместным фото и написав поздравление в сторис.
- Наталья и Юрий недавно подтвердили свои отношения, предварительно завершив браки с бывшими партнерами.
17 декабря актриса Наталка Денисенко отметила свой 36 день рождения. С праздником знаменитость поздравил и ее возлюбленный.
Бизнесмен Юрий Савранский поделился совместным с Натальей фото и написал ей лаконичное поздравление. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу мужчины.
Юрий опубликовал селфи с любимой, сделанное на фоне моря в Одессе с лебедями и чайками.
Наташенька моя, с днем рождения тебя,
– написал он в сторис.
Кроме того, Савранский оставил комментарий с поздравлением под публикацией Денисенко по случаю дня рождения в инстаграме.
Любимая, с днем рождения,
– написал Юрий.
В ответ актриса отправила ему много эмодзи в виде сердец.
Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?
- Наталья и Юрий только недавно официально подтвердили свои отношения. До этого их неоднократно замечали вместе – в ресторанах, на съемках и концертах, но они не комментировали слухи о романе.
- Оба завершили предыдущие браки в этом году. Наталка Денисенко 8 лет состояла в браке с актером Андреем Фединчиком, с которым имеет общего сына Андрея. Юрий Савранский также долгий период был женат на женщине Марлене, у супругов есть сын и дочь.
