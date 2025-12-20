Я всегда рядом, – возлюбленный Наталки Денисенко растрогал романтическим признанием

Наталка Денисенко после развода с Андреем Фединчиком начала новые отношения. Актриса встречается с бизнесменом Юрием Савранским.

На днях мужчина посвятил любимой романтический пост и опубликовал редкие совместные фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юрия Савранского.

Мужчина опубликовал кадры со дня рождения актрисы.

Наташа моя, с днем рождения! Я всегда рядом,

– написал мужчина.

Напомним, что 17 декабря актрисе исполнилось 36 лет. Как известно из соцсетей Юрия, ему в мае этого года также исполнилось 36 лет.

В комментариях Наталка Денисенко ответила: "Юрочка, спасибо, что ты есть".

Наталка Денисенко ответила Юрию Савранскому / Скриншот из инстаграма

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?