На днях мужчина посвятил любимой романтический пост и опубликовал редкие совместные фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юрия Савранского.
Мужчина опубликовал кадры со дня рождения актрисы.
Наташа моя, с днем рождения! Я всегда рядом,
– написал мужчина.
Напомним, что 17 декабря актрисе исполнилось 36 лет. Как известно из соцсетей Юрия, ему в мае этого года также исполнилось 36 лет.
В комментариях Наталка Денисенко ответила: "Юрочка, спасибо, что ты есть".
Наталка Денисенко ответила Юрию Савранскому / Скриншот из инстаграма
Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?
- В сети несколько месяцев ходили слухи о том, что Наталья и Юрий встречаются. Их вместе видели в кафе, на концертах и во время съемок кино, однако они не подтверждали эту информацию.
- Кроме того, бывший муж Денисенко заявлял, якобы актриса изменяла ему с бизнесменом, однако в интервью Маше Ефросининой Наталья эту информацию отрицала.
- Впоследствии Денисенко и Савранский подтвердили слухи о романе, когда Юрий публично признался актрисе в любви.