Дети Степана Гиги признались, что переживают тяжелую потерю, но в то же время отметили, что испытывают большую благодарность и гордость за то, что певец был их отцом.
Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след – в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и в дальнейшем будут звучать для нас всех,
– написали Квитослава и Степан.
Они поблагодарили всех, кто был рядом во время похорон артиста.
И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей,
– отметили дети Степана Гиги.
Напомним, что 29 ноября Степан Гига вместе с сыном, дочерью и Григорием Драпаком должны были выступить во Дворце спорта, однако этот и другие концерт команда отменила из-за ухудшения состояния здоровья артиста. Об этом написали на официальной странице Степана Гиги в инстаграме.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Сердце певца остановилось 12 декабря в реанимации Первого ТМО Львова.
- Незадолго до этого ему провели срочное хирургическое вмешательство.
- Как рассказал Павел Зибров, у Степана Гиги был сахарный диабет.
- 15 декабря артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.