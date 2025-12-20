Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Квитославы Гиги.

Дети Степана Гиги признались, что переживают тяжелую потерю, но в то же время отметили, что испытывают большую благодарность и гордость за то, что певец был их отцом.

Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след – в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и в дальнейшем будут звучать для нас всех,

– написали Квитослава и Степан.

Они поблагодарили всех, кто был рядом во время похорон артиста.

И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей,

– отметили дети Степана Гиги.

Напомним, что 29 ноября Степан Гига вместе с сыном, дочерью и Григорием Драпаком должны были выступить во Дворце спорта, однако этот и другие концерт команда отменила из-за ухудшения состояния здоровья артиста. Об этом написали на официальной странице Степана Гиги в инстаграме.

Что известно о смерти Степана Гиги?