Но память об артисте не угаснет, она продолжает жить в его творчестве, в его песнях. В последние годы молодежь вдохновилась трудом Степана Петровича и знает его песни наизусть, поэтому волноваться о каком-то забвении точно не стоит.

Обратите внимание Полякова и Ефросинина впервые заговорили о циничном смехе во время песни о погибших героях

В этот день 24 Канал решил вспомнить лучшие видеоклипы Степана Гиги, чтобы почтить память о нем. И отметим, что исполнитель, видимо, отдавал предпочтение видео, которые записали на концерте.

Список лучших клипов Степана Гиги

Степан Гига – "Смереки осені не знають": смотрите видео онлайн

Степан Гига – "Ти не моя": смотрите видео онлайн

Степан Гига и Вася Байдак – "Цей сон" ("Цей збір"): смотрите видео онлайн

Степан Гига – "Золото Карпат": смотрите видео онлайн

Степан Гига – "Яворина": смотрите видео онлайн

The Вуса х Степан Гига – Mamma Mia (feat. Ветераны Космических Войск, Вася Харизма, Артем Пивоваров): смотрите видео онлайн

Степан Гига и внук Даниэль – "Дорога до храму": смотрите видео онлайн

Степан Гига – "Друзі мої": смотрите видео онлайн

Что известно о последней песне Степана Гиги?

Песню "Мої роки – моя молитва" опубликовали 7 декабря. Оказалось, что Степан написал ее более 20 лет назад.

Это песня-исповедь, песня-молитва. Мы открываем ее для вас сейчас, чтобы поделиться тем, что пережито сердцем и выстрадано душой. Пусть каждый, кто слушает, найдет в ней свою правду,

– говорится в описании под композицией.

Степан Гига – "Мої роки – моя молитва": слушайте песню онлайн

Когда артист находился в больнице, то его композиция становилась все популярнее. В комментариях пишут, что песня стала прощанием Степана Петровича со своими поклонниками.

Кстати! А знали ли вы, о ком на самом деле Степан Гига пел "Яворину".