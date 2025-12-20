Днями чоловік присвятив коханій романтичний пост і опублікував рідкісні спільні фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юрія Савранського.
Чоловік опублікував кадри з дня народження акторки.
Наталочко моя, з днем народження! Я завжди поруч,
– написав чоловік.
Нагадаємо, що 17 грудня акторці виповнилося 36 років. Як відомо з соцмереж Юрія, йому у травні цього року також виповнилося 36 років.
У коментарях Наталка Денисенко відповіла: "Юрочка, дякую, що ти є".
Наталка Денисенко відповіла Юрію Савранському / Скриншот з інстаграму
Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?
- У мережі декілька місяців ходили чутки про те, що Наталія та Юрій зустрічаються. Їх разом бачили у кафе, на концертах та під час зйомок кіно, проте вони не підтверджували цю інформацію.
- Крім того, колишній чоловік Наталки Денисенко заявляв, нібито акторка зраджувала йому з бізнесменом, проте в інтерв'ю Маші Єфросиніній Наталка цю інформацію заперечила.
- Згодом Денисенко і Савранський підтвердили чутки про роман, коли Юрій публічно зізнався акторці в коханні.