Днями чоловік присвятив коханій романтичний пост і опублікував рідкісні спільні фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юрія Савранського.

Чоловік опублікував кадри з дня народження акторки.

Наталочко моя, з днем народження! Я завжди поруч,

– написав чоловік.

Нагадаємо, що 17 грудня акторці виповнилося 36 років. Як відомо з соцмереж Юрія, йому у травні цього року також виповнилося 36 років.

У коментарях Наталка Денисенко відповіла: "Юрочка, дякую, що ти є".

Наталка Денисенко відповіла Юрію Савранському / Скриншот з інстаграму

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?