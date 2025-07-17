От статуса подруги и любовницы до жены Чарльза III: история Ее Величества Камиллы

Сегодня, 17 июля, королева Камилла отмечает день рождения. Ее Величеству исполнилось 78 лет. За свою жизнь она пережила немало событий, которые значительно подрывали репутацию королевской семьи, и все же сумела достичь своего – быть рядом с любимым мужем.

Камилла и Чарльз познакомились благодаря общему другу на одном из светских мероприятий. Говорят, что еще в то время принц Уэльский влюбился в девушку с первого взгляда. Но тогда она находилась в отношениях с Эндрю Паркером-Боулзом, но этот факт не помешал закрутить ей интрижку с представителем британской монархии. Читайте в материале Show24, как Камилла оказалась в статусе любовницы, какие факты часто умалчивают о Ее Величестве и каким был путь к трону.

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Как Елизавета II пыталась помешать отношениям Чарльза и Камиллы?

Наследнику престола нравилось проводить время с новой знакомой. Оказалось, что у них много общих знакомых, а острый язык Камиллы импонировал Чарльзу.

Король Чарльз и Камилла в молодые годы / Фото History Extra

Но Елизавету II и принца Филиппа раздражало новое увлечение сына. Оба были убеждены, что Камилла – не пара Чарльзу. Тогда королева решила их разлучить. Она отправила наследника служить в королевский флот, а Камилле дали понять, что она нежелательна в королевской семье.

От так, она вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, с которым пробыла в браке 22 года и родила двоих детей. По слухам, Чарльз пытался помешать этому союзу.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза / Фото East News

Как Камилла стала подругой принцессы Дианы и любовницей ее мужа?

От так, Чарльз женился на юной Диане Спенсер. Предложение произошло под давлением королевской семьи, и уже в 1981 году состоялась роскошная свадьба. Интересно, что в последний момент Диана хотела отменить свадьбу, но ее отговорил от такого решения отец.

Свадьба принцессы Дианы и Чарльза III / Фото Getty images

На королевской свадьбе присутствовала и Камилла, которая наблюдала за бракосочетанием Чарльза из первых рядов.

Несмотря на то, что бывшие влюбленные находились в браках и воспитывали детей, в 1986 году они начали тайно встречаться. Принцесса Диана считала Камиллу подругой, делилась с ней секретами, а та – воткнула болезненный нож в спину.

Леди Ди страдала от этого. Однажды она призвала любовницу мужа на разговор, где заявила, что "хочет своего мужа". В 1992 году принцесса Диана и принц Чарльз разъехались, а через два года он сообщил журналисту, что встречается с Камиллой.

В 1996 году завершился бракоразводный процесс королевской пары, а Камилла ушла от законного мужа. Через год Диана погибла в ДТП, а "камни обвинений" полетели в сторону Камиллы и Чарльза.

Свадьба с Чарльзом III: какой она была?

Несмотря на все события, отношения между Чарльзом и Камиллой продолжались. Его Величеству пришлось ждать еще 8 лет после смерти бывшей жены, чтобы жениться во второй раз. К слову, королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.

10 февраля 2005 года Букингемский дворец сообщил о помолвке. Супруги отпраздновали свое бракосочетание пиром в Виндзорском замке. После церемонии гражданского венчания, в Виндзорской ратуше в часовне Святого Георгия была проведена служба благословения.

Свадьба Чарльза с Камиллой / Фото Getty Images

На гражданской церемонии не присутствовали ни королева Елизавета II, ни принц Филипп. Однако позже они появились в часовне Святого Георгия на службе благословения.

После бракосочетания Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской.

Как Камилла стала королевой?

После смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта. Таким было желание ее Величества. 6 мая 2023 года в Великобритании прошла церемония коронации. Напомним, что Чарльз – старший сын покойной Елизаветы, поэтому право на трон принадлежало именно ему.

Королева Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Платье для коронации сшил любимый дизайнер принцессы Дианы – Брюс Олдфилд. Почему Камилла обратилась именно к нему – неизвестно, возможно, это знак уважения к покойной принцессе Диане. Во время коронации на Ее Величество одели историческую корону королевы Марии, к которой добавили бриллианты, которые принадлежали покойной королеве Елизавете II.

Какие факты умалчивают о Ее Величестве?

В начале 2000-х годов Чарльз нанял специалистов, которые занимались формированием правильного имиджа их пары с Камиллой.

Прабабушка Камиллы, Алиса Кеппел, была любовницей прапрадеда Чарльза, сына королевы Виктории и наследника короля Эдуарда Седьмого. Поговаривают, что во время знакомства Ее Величество сказала королю такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедушкой? Может и нам стоит попробовать?".

Когда Камилла была замужем за своим первым мужем и родила сына Тома, то Чарльз стал крестным отцом парня. А сегодня он еще и по совместительству – отчим.

Когда Камилла тайно встречалась с Чарльзом, то они использовали секретные прозвища, годами называя друг друга "Фред" и "Глэдис".

Когда принцессе Диане еще не было известно о связи мужа с любовницей, она даже с ней дружила. Но когда вся правда "выползла" на поверхность, это общение прекратилось. Диана была уверена, что именно из-за Камиллы разрушился ее брак с мужем.

Раньше Камиллу даже называли "ротвейлером" из-за внешности и характера. Это прозвище придумала сама принцесса Диана.

В этом году королевская чета отпраздновала 20-летие брака. В знак этого события опубликовали редкие и архивные кадры Чарльза III и Камиллы.