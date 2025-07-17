От статуса подруги и любовницы до жены Чарльза III: история Ее Величества Камиллы
- Королева Камилла, которая сегодня празднует 78-й день рождения, прошла долгий путь от статуса любовницы принца Чарльза до его жены и королевы-консорта.
- Ее отношения с Чарльзом прошли через многочисленные трудности, включая сопротивление королевы Елизаветы II, тайные встречи во время его брака с принцессой Дианой и окончательное бракосочетание в 2005 году после смерти Дианы.
Сегодня, 17 июля, королева Камилла отмечает день рождения. Ее Величеству исполнилось 78 лет. За свою жизнь она пережила немало событий, которые значительно подрывали репутацию королевской семьи, и все же сумела достичь своего – быть рядом с любимым мужем.
Камилла и Чарльз познакомились благодаря общему другу на одном из светских мероприятий. Говорят, что еще в то время принц Уэльский влюбился в девушку с первого взгляда. Но тогда она находилась в отношениях с Эндрю Паркером-Боулзом, но этот факт не помешал закрутить ей интрижку с представителем британской монархии. Читайте в материале Show24, как Камилла оказалась в статусе любовницы, какие факты часто умалчивают о Ее Величестве и каким был путь к трону.
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Как Елизавета II пыталась помешать отношениям Чарльза и Камиллы?
Наследнику престола нравилось проводить время с новой знакомой. Оказалось, что у них много общих знакомых, а острый язык Камиллы импонировал Чарльзу.
Но Елизавету II и принца Филиппа раздражало новое увлечение сына. Оба были убеждены, что Камилла – не пара Чарльзу. Тогда королева решила их разлучить. Она отправила наследника служить в королевский флот, а Камилле дали понять, что она нежелательна в королевской семье.
От так, она вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, с которым пробыла в браке 22 года и родила двоих детей. По слухам, Чарльз пытался помешать этому союзу.
Как Камилла стала подругой принцессы Дианы и любовницей ее мужа?
От так, Чарльз женился на юной Диане Спенсер. Предложение произошло под давлением королевской семьи, и уже в 1981 году состоялась роскошная свадьба. Интересно, что в последний момент Диана хотела отменить свадьбу, но ее отговорил от такого решения отец.
На королевской свадьбе присутствовала и Камилла, которая наблюдала за бракосочетанием Чарльза из первых рядов.
Несмотря на то, что бывшие влюбленные находились в браках и воспитывали детей, в 1986 году они начали тайно встречаться. Принцесса Диана считала Камиллу подругой, делилась с ней секретами, а та – воткнула болезненный нож в спину.
Леди Ди страдала от этого. Однажды она призвала любовницу мужа на разговор, где заявила, что "хочет своего мужа". В 1992 году принцесса Диана и принц Чарльз разъехались, а через два года он сообщил журналисту, что встречается с Камиллой.
В 1996 году завершился бракоразводный процесс королевской пары, а Камилла ушла от законного мужа. Через год Диана погибла в ДТП, а "камни обвинений" полетели в сторону Камиллы и Чарльза.
Свадьба с Чарльзом III: какой она была?
Несмотря на все события, отношения между Чарльзом и Камиллой продолжались. Его Величеству пришлось ждать еще 8 лет после смерти бывшей жены, чтобы жениться во второй раз. К слову, королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.
10 февраля 2005 года Букингемский дворец сообщил о помолвке. Супруги отпраздновали свое бракосочетание пиром в Виндзорском замке. После церемонии гражданского венчания, в Виндзорской ратуше в часовне Святого Георгия была проведена служба благословения.
На гражданской церемонии не присутствовали ни королева Елизавета II, ни принц Филипп. Однако позже они появились в часовне Святого Георгия на службе благословения.
После бракосочетания Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской.
Как Камилла стала королевой?
После смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта. Таким было желание ее Величества. 6 мая 2023 года в Великобритании прошла церемония коронации. Напомним, что Чарльз – старший сын покойной Елизаветы, поэтому право на трон принадлежало именно ему.
Платье для коронации сшил любимый дизайнер принцессы Дианы – Брюс Олдфилд. Почему Камилла обратилась именно к нему – неизвестно, возможно, это знак уважения к покойной принцессе Диане. Во время коронации на Ее Величество одели историческую корону королевы Марии, к которой добавили бриллианты, которые принадлежали покойной королеве Елизавете II.
Какие факты умалчивают о Ее Величестве?
- В начале 2000-х годов Чарльз нанял специалистов, которые занимались формированием правильного имиджа их пары с Камиллой.
- Прабабушка Камиллы, Алиса Кеппел, была любовницей прапрадеда Чарльза, сына королевы Виктории и наследника короля Эдуарда Седьмого. Поговаривают, что во время знакомства Ее Величество сказала королю такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедушкой? Может и нам стоит попробовать?".
- Когда Камилла была замужем за своим первым мужем и родила сына Тома, то Чарльз стал крестным отцом парня. А сегодня он еще и по совместительству – отчим.
- Когда Камилла тайно встречалась с Чарльзом, то они использовали секретные прозвища, годами называя друг друга "Фред" и "Глэдис".
- Когда принцессе Диане еще не было известно о связи мужа с любовницей, она даже с ней дружила. Но когда вся правда "выползла" на поверхность, это общение прекратилось. Диана была уверена, что именно из-за Камиллы разрушился ее брак с мужем.
- Раньше Камиллу даже называли "ротвейлером" из-за внешности и характера. Это прозвище придумала сама принцесса Диана.
В этом году королевская чета отпраздновала 20-летие брака. В знак этого события опубликовали редкие и архивные кадры Чарльза III и Камиллы.