Камілла та Чарльз познайомились завдяки спільному другу на одному зі світських заходів. Подейкують, що ще на той час принц Уельський закохався у дівчину з першого погляду. Та тоді вона перебувала у стосунках з Ендрю Паркером-Боулзом, але цей факт не завадив закрутити їй інтрижку з представником британської монархії. Читайте у матеріалі Show24, як Камілла опинилась у статусі коханки, які факти часто замовчують про Її Величність та яким був шлях до трону.

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Як Єлизавета II намагалась завадити стосункам Чарльза та Камілли?

Спадкоємцю престолу подобалось проводити час із новою знайомою. Виявилось, що у них багато спільних знайомих, а гострий язик Камілли імпонував Чарльзу.

Король Чарльз і Камілла в молоді роки / Фото History Extra

Та Єлизавету II й принца Філіппа дратувало нове захоплення сина. Обоє були переконані, що Камілла – не пара Чарльзу. Тоді королева вирішила їх розлучити. Вона відправила спадкоємця служити у королівський флот, а Каміллі дали зрозуміти, що вона небажана у королівській сім'ї.

Від так, вона вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза, з яким пробула у шлюбі 22 роки та народила двійко дітей. За чутками, Чарльз намагався завадити цьому союзу.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркера-Боулза / Фото East News

Як Камілла стала подругою принцеси Діани та коханкою її чоловіка?

Від так, Чарльз одружився з юною Діаною Спенсер. Освідчення сталось під тиском королівської родини, і вже у 1981 році відбулось розкішне весілля. Цікаво, що в останній момент Діана хотіла скасувати весілля, але її відмовив від такого рішення батько.

Весілля принцеси Діана та Чарльза III / Фото Getty images

На королівському весіллі була присутня і Камілла, яка спостерігала за одруженням Чарльза з перших рядів.

Попри те, що колишні закохані перебували у шлюбах і виховували дітей, у 1986 році вони почали таємно зустрічатись. Принцеса Діана вважала Каміллу подругою, ділилась з нею секретами, а та – встромила болючий ніж у спину.

Леді Ді страждала від цього. Одного разу вона закликала коханку чоловіка на розмову, де заявила, що "хоче свого чоловіка". У 1992 році принцеса Діана та принц Чарльз роз'їхались, а через два роки він повідомив журналісту, що зустрічається з Каміллою.

У 1996 році завершився процес розлучення королівської пари, а Камілла пішла від законного чоловіка. Через рік Діана загинула у ДТП, а "камені звинувачень" полетіли у бік Камілли та Чарльза.

Весілля з Чарльзом III: яким воно було?

Попри всі події, стосунки між Чарльзом і Каміллою тривали. Його Величності довелось чекати ще 8 років після смерті колишньої дружини, щоб одружитись вдруге. До слова, королева Єлизавета II дала своє благословення на цей шлюб.

10 лютого 2005 року Букінгемський палац повідомив про заручини. Подружжя відсвяткувало своє одруження бенкетом у Віндзорському замку. Після церемонії цивільного вінчання, у Віндзорській ратуші в каплиці Святого Георгія було проведено службу благословення.

Весілля Чарльза з Каміллою / Фото Getty Images

На цивільній церемонії не були присутні ні королева Єлизавета II, ні принц Філіпп. Однак пізніше вони з'явилися у каплиці Святого Георгія на службі благословення.

Після одруження Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської.

Як Камілла стала королевою?

Після смерті Єлизавети II Камілла отримала титул королеви-консорта. Таким було бажання її Величності. 6 травня 2023 року у Великій Британії пройшла церемонія коронації. Нагадаємо, що Чарльз – найстарший син покійної Єлизавети, тому право на трон належало саме йому.

Королева Камілла / Фото з інстаграму королівської родини

Сукню для коронації пошив улюблений дизайнер принцеси Діани – Брюс Олдфілд. Чому Камілла звернулася саме до нього – невідомо, можливо, це знак поваги до покійної принцеси Діани. Під час коронації на Її Величність одягнули історичну корону королеви Марії, до якої додали діаманти, які належали покійній королеві Єлизаветі II.

Які факти замовчують про Її Величність?

На початку 2000-х років Чарльз найняв спеціалістів, які займались формуванням правильного іміджу їхньої пари з Каміллою.

Прабабуся Камілли, Аліса Кеппел, була коханкою прапрадіда Чарльза, сина королеви Вікторії та спадкоємця короля Едуарда Сьомого. Подейкують, що під час знайомства Її Величність сказала королю таку фразу: "А чи знаєте ви, що моя прабабуся мала роман з вашим прадідусем? Може й нам варто спробувати?".

Коли Камілла була заміжня за свого першого чоловіка і народила сина Тома, то Чарльз став хрещеним батьком хлопця. А сьогодні він ще й за сумісництвом – вітчим.

Коли Камілла таємно зустрічалась із Чарльзом, то вони використовували секретні прізвиська, роками називаючи один одного "Фред" і "Гледіс".

Коли принцесі Діані ще не було відомо про зв'язки чоловіка із коханкою, вона навіть з нею товаришувала. Але коли вся правда "виповзла" на поверхню, це спілкування припинилось. Діана була певна, що саме через Каміллу зруйнувався її шлюб із чоловіком.

Раніше Каміллу навіть називали "ротвейлером" через зовнішність і характер. Це прізвисько вигадала сама принцеса Діана.

Цього року королівське подружжя відсвяткувало 20-річчя шлюбу. На знак цієї події опублікували рідкісні та архівні кадри Чарльза III та Камілли.