От модельных подиумов к другой жизни: где сейчас находятся победительницы шоу "Топ-модель по-украински"

Победа в модельном реалити-шоу казалась пропуском в мир моды, где участниц ждали рекламные кампании, подиумы и работа за рубежом. Однако после финала их истории сложились по-разному. Кто-то отправился строить карьеру за пределами Украины, кто-то сменил профессиональное направление, а кому-то пришлось искать себя за пределами модельных съемок. 24 Канал рассказывает , как сложились судьбы победительниц "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински".

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Алена Рубан: победа, открывшая путь за границу

Алена Рубан стала победительницей первого сезона "Супермодель по-украински" в 2014 году. Тогда 19-летняя девушка из Днепропетровска получила не только титул, но и возможность работать с международным модельным агентством Marilyn Agency, сняться для обложки журнала Pink и открыть показ украинской дизайнерки Кристины Бобковой.

Впоследствии карьера привела Алену за границу. В 2015 году она отправилась по контракту в Дубай, где работала не только моделью, но и хостесс в ночном клубе. Позже, по данным СМИ, она переехала в столицу Саудовской Аравии.

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В одном из материалов о жизни после шоу Алена говорила, что хотела бы работать и развиваться в Украине, связывала свои планы с телевидением и мечтала об собственном уютном пространстве. Однако ее дальнейшая жизнь сложилась за пределами родины.

Алина Панюта: модельная карьера привела на Тайвань

Алина Панюта победила во втором сезоне "Супермодель по-украински". После проекта она продолжила работать моделью, а впоследствии ее жизнь изменилась благодаря переезду в Азию.

В 2022 году Панюта рассказывала, что живет на Тайване уже два года. Сначала она приехала по модельному контракту, но впоследствии оставила модельный бизнес как подработку и сосредоточилась на учебе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Алина стала активнее говорить о войне в социальных сетях и вместе с другими украинками на Тайване запустила благотворительный проект Divchata Power.

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По словам модели, менее чем за месяц инициатива собрала почти два миллиона гривен. Средства были направлены на поддержку благотворительных проектов, в частности на помощь детям, женщинам и семьям, пострадавшим от войны, а также на медицинское оборудование для раненых.

Мария Гребенюк: международные возможности

Мария Гребенюк одержала победу в третьем сезоне шоу "Супермодель по-украински". После финала она продолжила развиваться в индустрии моды и получила возможность участвовать в международных проектах.

В 2017 году Мария участвовала в Redken Symposium в Лас-Вегасе – профессиональном мероприятии для представителей индустрии красоты.

Однако карьера в моде не всегда складывается по ожидаемому сценарию. Впоследствии Мария рассказывала о проблемах со здоровьем, которые повлияли на ее профессиональную жизнь.

Мальвина Чукля: материнство, телевидение и собственный блог

Мальвина Чукля стала победительницей третьего сезона шоу "Топ-модель по-украински" в 2019 году. На момент участия в шоу она воспитывала маленького сына. Поэтому ее победа стала не только профессиональным достижением, но и возможностью реализовать свои амбиции в период, когда она совмещала материнство с желанием развиваться.

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После проекта Мальвина не исчезла из публичного пространства. В 2020 году она приняла участие в телепроекте "Богиня шопинга", где смогла продемонстрировать собственное видение стиля и знание модных тенденций.

Впоследствии Чукля начала вести личный блог, в котором делится контентом о моде и повседневной жизни.

Татьяна Брик: от работы в больнице до нового телепроекта

Татьяна Брик победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински" в 2020 году. До этого она уже имела опыт работы в модельной сфере и участвовала в предыдущих сезонах. Возвращение в проект стало для нее возможностью вновь побороться за титул и в итоге одержать победу.

Однако самый неожиданный поворот в ее истории связан не с подиумом. В 2020 году Татьяна рассказывала "Новому каналу", что после возвращения из Парижа работала младшей медицинской сестрой в больнице. Впоследствии она присоединилась к проведению ПЦР-тестов. Тогда модельный бизнес сосуществовал в ее жизни с работой, далекой от модных съемок.

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Позже Брик продолжила развивать модельную карьеру, заинтересовалась косметологией и осталась активной в социальных сетях. В 2026 году она также появилась во втором сезоне шоу "Предатели".

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