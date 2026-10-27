Від модельних подіумів до зовсім іншого життя: де зараз переможниці "Топ-модель по-українськи"

Перемога в модельному реаліті здавалася квитком у світ моди, де на учасниць чекали рекламні кампанії, подіуми та робота за кордоном. Однак після фіналу їхні історії розвивалися по-різному. Хтось вирушив будувати кар'єру за межами України, хтось змінив професійний напрям, а комусь довелося шукати себе поза модельними зйомками. 24 Канал розповідає, як склалися долі переможниць "Супермодель по-українськи" та "Топ-модель по-українськи".

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Альона Рубан: перемога, яка відкрила шлях за кордон

Альона Рубан стала переможницею першого сезону "Супермодель по-українськи" у 2014 році. Тоді 19-річна дівчина з Дніпропетровська отримала не лише титул, а й можливість працювати з міжнародним модельним агентством Marilyn Agency, знятися для обкладинки журналу Pink та відкрити показ української дизайнерки Христини Бобкової.

Згодом кар’єра привела Альону за кордон. У 2015 році вона вирушила за контрактом до Дубая, де працювала не лише моделлю, а й хостес у нічному клубі. Пізніше, за даними медіа, вона переїхала до столиці Саудівської Аравії.

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В одному з матеріалів про життя після шоу Альона говорила, що хотіла б працювати й розвиватися в Україні, пов’язувала свої плани з телебаченням і мріяла мати власний затишний простір. Проте її подальше життя склалося за межами батьківщини.

Аліна Панюта: модельна кар'єра привела до Тайваню

Аліна Панюта перемогла у другому сезоні "Супермодель по-українськи". Після проєкту вона продовжила працювати моделлю, а згодом її життя змінилося завдяки переїзду до Азії.

У 2022 році Панюта розповідала, що живе на Тайвані вже два роки. Спочатку вона приїхала за модельним контрактом, але згодом залишила моделінг як підробіток і зосередилася на навчанні. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Аліна почала активніше говорити про війну в соціальних мережах і разом з іншими українками на Тайвані запустила благодійний проєкт Divchata Power.

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За словами моделі, менш ніж за місяць ініціатива зібрала майже два мільйони гривень. Кошти спрямували на підтримку благодійних проєктів, зокрема допомогу дітям, жінкам і родинам, які постраждали від війни, а також на медичне обладнання для поранених.

Марія Гребенюк: міжнародні можливості

Марія Гребенюк здобула перемогу в третьому сезоні "Супермодель по-українськи". Після фіналу вона продовжила розвиватися у fashion-індустрії та отримала можливість долучатися до міжнародних проєктів.

У 2017 році Марія брала участь у Redken Symposium у Лас-Вегасі – професійному заході для представників індустрії краси.

Однак кар'єра в моді не завжди розвивається за очікуваним сценарієм. Згодом Марія розповідала про проблеми зі здоров'ям, які вплинули на її професійне життя.

Мальвіна Чукля: материнство, телебачення і власний блог

Мальвіна Чукля стала переможницею третього сезону "Топ-модель по-українськи" у 2019 році. На момент участі в шоу вона виховувала маленького сина. Тому її перемога була не лише професійним досягненням, а й можливістю реалізувати амбіції в період, коли вона поєднувала материнство з бажанням розвиватися.

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Після проєкту Мальвіна не зникла з публічного простору. У 2020 році вона взяла участь у телепроєкті "Богиня шопінгу", де могла продемонструвати власне бачення стилю та знання модних тенденцій.

Згодом Чукля почала розвивати особистий блог, у якому ділиться контентом про моду та повсякденне життя.

Тетяна Брик: від роботи в лікарні до нового телепроєкту

Тетяна Брик перемогла в "Супер Топ-моделі по-українськи" у 2020 році. До цього вона вже мала досвід у модельній сфері та брала участь у попередніх сезонах. Повернення на проєкт стало для неї можливістю знову поборотися за титул і зрештою здобути перемогу.

Однак найбільш несподіваний поворот у її історії пов'язаний не з подіумом. У 2020 році Тетяна розповідала Новому каналу, що після повернення з Парижа працювала молодшою медичною сестрою в лікарні. Згодом вона долучилася до проведення ПЛР-тестів. Тоді моделінг співіснував у її житті з роботою, далекою від модних зйомок.

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Пізніше Брик продовжила розвивати модельну кар'єру, зацікавилася косметологією та залишилася активною в соціальних мережах. У 2026 році вона також з'явилася у другому сезоні шоу "Зрадники".

Де зараз українські супермоделі 90-х і 00-х? Розповіли, як склалося життя жінок, які представляли нашу країну у світовому моделінгу.