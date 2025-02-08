Рекордсмены Евровидения – какие страны лидируют в количестве побед на певческом конкурсе

Евровидение – это ежегодный конкурс, который проходит с 1956 года. За это время одни страны так и не одержали победы, а другие – становились победителями по несколько раз. Более того, некоторым это удалось сделать три года подряд.

В этом году Евровидение 2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, тогда как гранд-финал – 17 мая. Совсем скоро Украина узнает, кто поедет представлять ее на певческом конкурсе, поэтому на фоне этих событий предлагаем узнать, какая страна или страны считаются рекордсменами по количеству побед на Евровидении, пишет Show24.

Не пропустите Посещение аннексированного Крыма и обвинения в фонограмме: какие скандалы были на Нацвыборах