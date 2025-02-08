Рекордсмены Евровидения – какие страны лидируют в количестве побед на певческом конкурсе
Евровидение – это ежегодный конкурс, который проходит с 1956 года. За это время одни страны так и не одержали победы, а другие – становились победителями по несколько раз. Более того, некоторым это удалось сделать три года подряд.
В этом году Евровидение 2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, тогда как гранд-финал – 17 мая. Совсем скоро Украина узнает, кто поедет представлять ее на певческом конкурсе, поэтому на фоне этих событий предлагаем узнать, какая страна или страны считаются рекордсменами по количеству побед на Евровидении, пишет Show24.
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Какие страны являются лидерами по победам на Евровидении
В общем, больше всего побед на конкурсе получили 11 стран: Ирландия, Швеция, Великобритания, Франция, Люксембург, Нидерланды, Израиль, Украина, Дания, Норвегия, Италия.
Однако среди этого списка есть только два лидера, количеству побед которых можно только позавидовать. Речь идет о Ирландии, которая побеждала семь раз, три победы из которых были подряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.
Также нельзя обойти стороной и Швецию, которая также имеет семь побед – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.
Тройку лидеров замыкают аж четыре страны, которые имеют по пять побед. Великобритания – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997, Франция – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977, Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983, Нидерланды – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.
Чуть ниже по рейтингу опустился Израиль, который имеет четыре первых места в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. По три победы получили аж четыре страны: Дания – 1963, 2000, 2013, Норвегия – 1985, 1995, 2009, Италия – 1964, 1990, 2021 и Украина – 2004, 2016, 2022.
В этом году страны-участницы конкурса имеют все шансы, чтобы изменить статистику. Возможно, и представители Украины, которых мы узнаем 8 февраля, получат четвертую победу для нашей страны.