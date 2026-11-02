"Я никогда не была замужем": Камалия рассказала правду о браке с Захуром и страхе нищеты

Артистка поделилась своими переживаниями во время откровенного разговора с Маричкой Довбенко на YouTube. По словам певицы, несмотря на развод, она продолжает жить под одной крышей с 71-летним бизнесменом ради их 13-летних дочерей Арабеллы и Мирабеллы.

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Оказалось, что пара была расписана только в Пакистане, а в Украине Захур категорически отказывался узаконивать отношения.

У меня даже в "Дии" нет записи о том, что я была замужем. У меня есть документ о том, что я выходила замуж в Пакистане, а здесь Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем. Я была замужем только в Пакистане, и все– рассказала Камалия

Камалия признается, что неоднократно намекала на желание надеть белое платье и сыграть свадьбу по украинским традициям, но муж просто игнорировал ее просьбы.

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Я всегда чувствовала себя нелюбимой. Он никогда не говорил, что меня любит. Я никогда этого от него не слышала– призналась звезда.

Камалия и Захур с дочками / фото kamaliyaofficial

Самой большой болью для артистки остается абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Она не знает содержания завещания бывшего супруга и подозревает, что весь бизнес и состояние перейдут к его детям от первого брака.



Я очень боюсь, что когда Захура не станет, его дети от первого брака заберут у нас все. Просто все. Потому что они даже голубику, аграрный бизнес, который я придумала, – я там не указана, а указаны его дети от первого брака и мои дети. Я даже не знаю, куда я пойду просить милостыню– поделилась эмоциями Камалия.

В этом же интервью певица впервые раскрыла жуткие подробности о систематическом домашнем насилии и побоях со стороны своего другого бывшего возлюбленного Михаила Стефанишина.