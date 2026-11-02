"Я ніколи не була одружена": Камалія розповіла правду про шлюб із Захуром та страх злиднів

Своїми переживаннями артистка поділилася під час відвертої розмови з Марічкою Довбенко на YouTube. За словами виконавиці, попри розлучення, вона продовжує жити під одним дахом із 71-річним бізнесменом заради їхніх 13-річних доньок Арабелли та Мірабелли.

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Виявилося, що пара була розписана лише в Пакистані, а в Україні Захур категорично відмовлявся узаконювати стосунки.

У мене навіть у "Дії" немає, що я була заміжня. У мене є папір, коли я виходила заміж у Пакистані, а тут Захур не захотів оформлювати наш шлюб. Я ніколи не була одружена. Я була лише в Пакистані одружена, все– розповіла Камалія

Камалія зізнається, що неодноразово натякала на бажання одягти білу сукню та зіграти весілля за українськими традиціями, але чоловік просто ігнорував її прохання.

Я завжди відчувала себе недолюбленою. Він ніколи не казав, що мене кохає. Я ніколи від нього цього не чула– зізналася зірка.

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Камалія та Захур з донечками / фото kamaliyaofficial

Найбільшим болем для артистки залишається абсолютна невпевненість у завтрашньому дні. Вона не знає вмісту заповіту колишнього обранця і підозрює, що весь бізнес та статки перейдуть його дітям від першого шлюбу.



Я дуже боюся, що коли Захура не стане, його діти від першого шлюбу заберуть у нас все. Просто все. Тому що вони навіть лохину, аграрний бізнес, який я придумала – я там не вписана, а вписані його діти від першого шлюбу і мої діти. Я навіть не знаю, куди я піду жебрати– поділилася емоціями Камалія.

У цьому ж інтерв'ю співачка вперше розкрила моторошні деталі про систематичне домашнє насильство та побої з боку свого іншого ексобранця Михайла Стефанішина.