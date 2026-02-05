Перестает быть интересным, – певица Кажанна откровенно высказалась о Евровидении

Украинская певица Кажанна, которая известна своими треками "Ти гірка", boy, "Жалі" и другими, высказалась о песенном конкурсе Евровидение.

Об этом она рассказала в шоу "Несерьезный разговор", которое выходит на ютуб-канале стендап-комика Дмитрия Тютюна.

Кажанна отметила, что перед участием в Евровидении очень важно понимать, что ты будешь делать с тем, что стал участником этого международного песенного конкурса. По ее мнению, не все исполнители умеют эффективно воспользоваться этим опытом. К тому же это довольно дорого. Так, например, участник группы Ziferblat Валентин Лещинский, который представлял Украину на Евровидении-2025, рассказал, что участие в конкурсе может стоить им более 100 тысяч долларов. Об этом он сказал в интервью для ютуб-канала Рамины Эсхакзай.

Евровидение перестает быть интересным. Не мне, а в целом. Оно теряет свой вес. В принципе это классная тема. Очень многим оно помогло первые шаги сделать в своей медийности, но жить только Евровидением, как по мне, нет смысла,

– высказалась артистка.

И добавила, что этот конкурс уже не является единственной платформой для развития творчества. По ее мнению, можно успешно развивать карьеру и самостоятельно.

