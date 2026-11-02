Фото, которого ещё не видела сеть: Кейт Миддлтон показала маленького принца Луи на Хэллоуин

На фотографии, которая ранее не публиковалась в сети, мальчик позирует с большой тыквой. Ему на тот момент был всего год. Фото принцесса опубликовала в инстаграме в субботу, 31 октября, поздравив подписчиков с Хэллоуином.

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На милом снимке маленький Луи стоит посреди цветочного сада в Норфолке. Он одет в синий дождевик и красные сапожки и с улыбкой наклонился над большой тыквой, которая почти такого же размера, как и он сам. Фотографию сделала сама Кэтрин, а пост подписала лаконично: "Счастливого Хэллоуина!".

Принц Луи / Фото с инстаграм-страницы princeandprincessofwales

Напомним, принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин поженились в апреле 2011 года. Супруги воспитывают троих детей: 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи.

Кстати, летом Луи впервые сопровождал родителей на Играх Содружества. Во время соревнований мальчик не сдерживал эмоций, активно реагировал на происходящее и в очередной раз порадовал публику своими фирменными забавными гримасами.