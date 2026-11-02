Фото, якого ще не бачила мережа: Кейт Міддлтон показала маленького принца Луї на Геловін

На світлині, яку раніше не публікували в мережі, хлопчик позує з великим гарбузом. Йому на той момент був лише рік. Фото принцеса опублікувала в інстаграмі у суботу, 31 жовтня, привітавши підписників із Геловіном.

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На милому кадрі маленький Луї стоїть серед квіткового саду в Норфолку. Він одягнений у синій дощовик і червоні чобітки та з усмішкою схилився над великим гарбузом, який майже такого ж розміру, як і він сам. Фотографію зробила сама Кетрін, а допис підписала лаконічно: "Щасливого Геловіну!".

Принц Луї / Фото з інстаграм-сторінки princeandprincessofwales

Нагадаємо, принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін одружилися у квітні 2011 року. Подружжя виховує трьох дітей: 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї.

До слова, влітку Луї вперше супроводжував батьків на Іграх Співдружності. Під час змагань хлопчик не стримував емоцій, активно реагував на те, що відбувалося, і вкотре потішив публіку своїми фірмовими кумедними гримасами.