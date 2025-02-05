В стильном и сдержанном образе: Кейт Миддлтон совершила новый публичный выход в Лондоне

Принцесса Уэльская посетила Национальную портретную галерею в Лондоне. Там она представила новый интерактивный образовательный маршрут для детей, направленный на развитие социальных и эмоциональных навыков у детей в возрасте до пяти лет.

Это один из первых публичных выходов Кейт Миддлтон в этом году. Ее Высочество имела сдержанный и одновременно стильный вид. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

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Так, для визита в Национальную галерею в Лондоне Кэтрин выбрала элегантный образ: коричневый шерстяной блейзер от австрийского бренда Petar Petrov, основанного дизайнером украинского происхождения, черные брюки-клеш в полоску от Max Mara и классические туфли-лодочки Russell & Bromley. Ее наряд дополнили серьги-полукольца от Sezane и золотой браслет.

Было фантастически увидеть, как в Национальной портретной галерее сегодня формируется Центр раннего детства, основанный на ключевой науке, такой инновационный, креативный и веселый способ,

– отметила жена принца Уильяма.

Заметим, недавно Кэтрин стала покровительницей детского хосписа Tŷ Hafan в Южном Уэльсе, где встретилась с пациентами и их семьями, а 27 января принцесса вместе с мужем приняла участие в церемонии почтения памяти жертв Холокоста в Лондоне.