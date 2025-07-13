Кейт Миддлтон поразила элегантным монохромным образом на Уимблдонском турнире
- Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир 12 июля, где вручила трофей победительнице Изи Свёнтек.
- Она выбрала элегантный наряд в цвете слоновой кости, дополненный аксессуарами, и заняла место в королевской ложе.
В субботу, 12 июля, Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир. В финале женского одиночного разряда сошлись Аманда Анисимова и Ига Свёнтек – принцессе Уэльской поручили вручить трофей победительнице.
Кейт Миддлтон встретили аплодисментами, когда она заняла свое место в королевской ложе на Центральном корте. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Elle.
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Для Уимблдона Кейт Миддлтон выбрала наряд в цвете слоновой кости. Она надела блейзер, подпоясанный поясом на талии, и плиссированную юбку до икр, а обула остроносые туфли на каблуках.
Принцесса Уэльская дополнила свой образ маленькими серьгами, золотыми браслетом и часами, а в руках держала плетеную сумочку.
Кейт элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив, и сделала естественный макияж. К блейзеру был прикреплен фиолетово-зеленый бант Уимблдона. В 2016 году королева Елизавета II назначила невестку меценаткой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
В конце концов принцесса Уэльская вручила трофей польской теннисистке Свёнтек.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон встретилась с Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Она появилась на публике в платье от Dior и шляпке, которую создала британский дизайнер Jess Collett.
Президент и первая леди Франции находились в Великобритании с трехдневным визитом.