Кейт Миддлтон нанесла визит в больницу, где проходила лечение от рака
Кейт Миддлтон посетила больницу, в которой проходила лечение. Она пришла сама – без других членов королевской семьи.
Во вторник, 14 января, принцесса Уэльская встретилась с медицинским персоналом Royal Marsden Hospital. Она поблагодарила их за заботу и сочувствие, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Принцесса хотела осуществить этот визит, чтобы выразить свою благодарность невероятной команде, а также подчеркнуть лучший в мире уход и лечение, которые предоставляет Marsden,
– сказал представитель Кенсингтонского дворца.
Кроме того, Кейт Миддлтон разговаривала с людьми, которые болеют раком, и предложила им свою поддержку. Это был самый значительный сольный визит принцессы Уэльской после того, как она завершила курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма увидела различные методы лечения, которые используются в больнице.
Это первый большой визит Кейт Миддлтон в 2025 году. Также сообщается, что принц и принцесса Уэльские становятся королевскими покровителями Royal Marsden Hospital, в которой ежегодно лечится 59 000 пациентов.
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
- Напомним, в январе прошлого года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. В марте принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором сообщила, что ей диагностировали рак.
- В сентябре жена принца Уильяма рассказала в видеообращении, что завершила курс химиотерапии. После этого она начала возвращаться к своим королевским обязанностям и осуществлять публичные выходы.