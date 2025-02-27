Впервые за долгое время: Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместную поездку

Принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям совершили свой первый за длительное время совместный публичный визит. Вместе они посетили город Понтиприд в Уэльсе, недавно пострадавший от разрушительных наводнений.

Королевские супруги во время визита уделили значительное внимание поддержке местной общины, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграмм-страницу принца и принцессы Уэльских. Эта поездка стала важным шагом в постепенном возвращении Кейт Миддлтон в публичную жизнь после длительного периода лечения онкологии.

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Кейт и Уильям посетили местный рынок и пекарню The Welsh Cake Shop, где вместе с владелицей заведения Терезой Коннер присоединились к приготовлению традиционных уэльских пирожных. После мастер-класса по выпечке супруги радостно угостили приготовленными десертами местных жителей.

Кроме того, принц и принцесса пришли в сад Meadow Street Community Garden. В своем посте они подчеркнули, что это зеленое пространство является "местом исцеления, связи и сообщества".

По возвращении домой королевские супруги отметили, что это был прекрасный день, когда они насладились валлийской культурой и пообщаться с прекрасным сообществом.

Заметим, недавно Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и детьми, по сообщениям СМИ, провели отпуск на частном острове Мюстик.