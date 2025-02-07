Не впервые на Нацотборе: чем известен KHAYAT, который написал трек после обстрела Охматдета

Фольктроника, этнические мотивы и мощный голос – это все о KHAYAT, который в этом году стал финалистом Национального отбора. Что интересно, это уже третий раз исполнитель борется за право представлять Украину на большой сцене Евровидения.

На этот раз он представляет песню Honor, которая родилась из боли войны и, по мнению Андрея Хайата, является рупором, который должен быть услышан в Европе. Show 24 рассказывает о творческом пути певца и участие в Национальном отборе на Евровидение-2025.

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Самое главное что надо знать, это то, что KHAYAT это всегда о смыслах, силе голоса и имплементацию украинской культуры в настоящем. Я перенял любовь к этнической музыке от своей прабабушки и прадеда и с тех пор несу эту любовь в своей музыке. И, да, я имею опыт, который дает мне возможность давать людям больше чем просто звук,

– рассказал в эксклюзивном комментарии для 24 Канала певец.

Начало творческого пути

Любовь к музыке появилась у Андрея еще в раннем детстве. Десять лет он учился игре на аккордеоне в музыкальной школе, а первые шаги в написании текстов сделал в 14 лет, когда создал свое первое стихотворение. Впоследствии пришло понимание, что можно сочетать тексты с музыкой, так начали появляться первые песни.

Родители будущего артиста поначалу скептически относились к увлечению сына музыкой. Они видели сына бизнесменом или дипломатом, и сначала сам Хайат соглашался с ними, поэтому поступил в Национальный педагогический университет им. Драгоманова по специализации "Английский и арабский языки".

Профессиональная карьера

Дебют KHAYAT состоялся 12 июня 2018 года с выпуском песни "Девочка".

KHAYAT – "Девочка": смотрите видео онлайн

2019 год стал переломным в карьере артиста – он принял участие в девятом сезоне шоу "Голос страны". Выбрав команду Тины Кароль, певец дошел до финала и занял третье место.

Тина Кароль и Андрей Хайат – "Ніч яка місячна": смотрите видео онлайн

В том же году KHAYAT впервые попробовал свои силы в Национальном отборе на Евровидение с песней Ever. В 2019 году он занял пятое место.

KHAYAT – Ever: смотрите видео онлайн

В июне Хайат выпустил дебютный альбом Khmil', который сразу достиг второй строчки в "iTunes TOP-200 Releases Ukraine". Особенностью сборника, в который вошло семь треков, стало использование народных инструментов – дудука, свирели, дарбуки и тибетской чаши, смешанных со звуками повседневности, например, метро, или свиста кухонного чайника.

KHAYAT – Khmil': смотрите видео онлайн

В 2020 году артист снова принял участие в Национальном отборе на Евровидение с песней Call for love. Букмекеры прогнозировали ему большие шансы на победу, однако Андрей в том году занял второе место.

KHAYAT – Call for love: смотрите видео онлайн

В мае следующего года мир увидел его мини-альбом Ultra, где каждая песня рассказывала о личных переживаниях исполнителя.

KHAYAT – Ultra: смотрите видео онлайн

Творчество во время большой войны и участие в Нацотборе-2025

В начале полномасштабного вторжения России KHAYAT посвятил себя волонтерству в родной Знаменке, а потом вернулся к музыке. Сейчас KHAYAT живет и работает в Киеве.

Как известно, Андрей является участником Национального отбора на Евровидение-2025 с треком Honor. Правда, он признается, что не видел себя на Нацотборе, пока не появилась его нынешняя конкурсная песня.

Я верю в эту песню не потому, что она просто мне нравится как часть моего творчества, а потому, что это именно тот смысл и те меткие слова, что резонируют с нашим народом сегодня и является отражением реалий в которых мы с вами живем,

– объясняет артист.

KHAYAT – HONOR: смотрите видео онлайн

История создания композиции KHAYAT для Нацотбора-2025 особенная: украиноязычная часть была написана около года назад, а англоязычная родилась после российского обстрела больницы "Охматдет".

Это был день, когда я был рядом, я это слышал. Я не мог остановить слезы весь день, было моральное истощение. И этот текст пришел сам. Сначала я просто записывал его в заметках, не зная, что это станет песней. Через несколько дней я соединил его с украиноязычной частью, и сложился пазл,

– рассказывал исполнитель.

Накануне Нацотбора на Евровидение-2025 мы пообщались с Андреем Хайатом и расспросили его об участии в конкурсе.

KHAYAT о конкуренции, хейте и месседже для Евровидения-2025

Говоря о конкуренции в нынешнем Национальном отборе, певец не может выделить главного соперника.

Классная десятка совершенно разных артистов, которых нельзя даже между собой сравнить. У каждого есть какие-то свои сильные и слабые стороны, поэтому здесь уже вопрос встает сугубо к зрителям и их вкусу,

– сказал конкурсант.

Заметим, все песни Национального отбора на Евровидение-2025 можно прослушать онлайн.

Относительно хейта артист имеет философский подход: "Критика будет всегда и я уже просто с этим смирился. Надо фокусироваться на тех, кому ты импонируешь, а не на тех, кого тригерит даже сам факт твоего существования, потому что в их жизни что-то пошло не так. Честно говоря, я недавно научился относиться к хейту как к шуткам и жить реально стало легче".

Напоследок Андрей поделился своим главным месседжом для Евровидения-2025.

Это будет важность сохранения культурных и духовных достижений наших предков, для построения счастливого бытия, как своего, так и следующих поколений,

– сказал финалист Нацотбора-2025.

Напомним, финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. В 18:00 зрители увидят грандиозное предшоу, а уже в 18:30 – сам финал. KHAYAT выступит на большой сцене под шестым номером. Победителя будут выбирать путем голосования.