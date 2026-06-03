Весь труд пошел насмарку, – россияне в третий раз за 16 дней ударили по бизнес-центру Камалии

Бизнес-центр Камалии пострадал в результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июня. Певица рассказала, что уже третий раз за 16 дней здание подвергается удару.

Камалия показала видео с места происшествия на своей странице в инстаграме. Бизнес-центр сильно поврежден, но, к счастью, никто не погиб.

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Камалия рассказала, что в результате российской атаки пострадали чиллеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция.

Певица отметила, что сначала нужно запустить трансформатор, но добавила, что "учитывая серьезность повреждений и загруженность энергоснабжающей компании это будет нелегко", даже если удастся найти все необходимые запчасти.

Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала, но для этого нужно электроснабжение. Ваши молитвы важны. Спасибо,

– написала Камалия.

Для справки! Россияне трижды ударили по бизнес-центру Камалии в ночь на 14 мая, когда массированно атаковали столицу. К счастью, никто не пострадал. Из-за сильных повреждений работать в здании пока невозможно, впереди несколько месяцев ремонта и восстановления. Убытки оценивались примерно в 80 миллионов долларов.

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