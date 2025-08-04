После массового отравления: Миша Кацурин сообщил, что его ресторан во Львове возобновляет работу
- Ресторан "Китайский Привет" во Львове возобновляет работу 5 августа после массового отравления.
- Введены изменения: использование пастеризованных яичных смесей и внедрение системы пищевой безопасности ISO22000.
Миша Кацурин сообщил, что ресторан "Китайский Привет" во Львове возобновляет свою работу. Ресторатор также рассказал об изменениях в заведении, которые ввели после того, как там массово отравились люди.
"Китайский Привет" во Львове снова откроется 5 августа. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Кацурина.
Кстати Миша Кацурин рассказал новые детали о массовом отравлении в его ресторане
В ресторане больше не будут использовать сырые яйца – только пастеризованные яичные смеси.
За это время мы имплементировали на нашей кухне ISO22000 – мировую систему пищевой безопасности, которая работает в международных фудсетях, авиационных кейтерингах и производствах. Ее цель – устранение пищевых опасностей на любом этапе создания блюда. Мы всегда очень ответственно относились ко всем системам в наших ресторанах, но это другой уровень,
– написал Миша Кацурин.
Что известно об отравлении в ресторане Кацурина во Львове?
Напомним, что 16 июля Миша Кацурин сообщил, что отравился в "Китайском Привите" во Львове. О похожих симптомах сообщили и гости ресторана. Заведение закрыли до выяснения всех обстоятельств.
Медицинский директор больницы Андрей Орфин назвал причину отравления – сальмонелла. Люди, которые пострадали, посещали ресторан 14 и 15 июля и ели один десерт – "Сингапурский чизкейк".
Всего во львовском "Китайском Привете" отравились более 100 человек.