Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили развод
- Представители Кэти Перри и Орландо Блума подтвердили, что знаменитости разводятся.
- Решение разойтись было взаимным, а их приоритет – воспитание ребенка с любовью и уважением.
Уже некоторое время в сети ходят слухи, что американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум разводятся. Представители знаменитостей нарушили молчание и прокомментировали эту информацию.
Они вышли на связь с совместным заявлением. Сообщает Show 24 со ссылкой на Us Weekly.
К слову Инсайдеры раскрыли причину развода Кэти Перри и Орландо Блума после 4 лет брака
Орландо и Кэти в течение последних месяцев меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании детей. Их будут продолжать воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является и всегда будет воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением,
– говорится в заявлении.
Издание отметило, что Кэтти Перри и Орландо Блум расстались еще в начале года, а решение было взаимным.
Ранее инсайдер сообщил, что певица и актер разошлись, чтобы их дочь не видела ссор и напряжения.
В какой-то момент они поняли, что для Дейзи лучше видеть родителей отдельно, тогда она не будет расти в атмосфере напряженности и враждебности. Они всегда были рядом с Дейзи и остаются. Дейзи – их ангел, и они стремятся уберечь ее от всего плохого. Они хотят сохранить дружеские отношения, чтобы каждый мог быть рядом с дочерью – отдельно или вместе,
– сказал инсайдер.
Ранее мы писали, что австралийский актер Хью Джекман развелся с женой.