Klavdia Petrivna и OSTY поразили сеть, перепев песни финалистов Нацотбора-2025

Klavdia Petrivna и OSTY перепели песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. Они показали, как бы звучали треки участников в их исполнении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Klavdia Petrivna. В комментариях под роликом некоторые пользователи отмечают, что хотели бы увидеть артистку на песенном конкурсе.

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Klavdia Petrivna и OSTY предоставили новое звучание песни Маши Кондратенко No Time to Cry и композиции FIЇNKA "Культура", с которыми они выступят в финале Национального отбора на Евровидение-2025 уже завтра, 8 февраля.

Голосуйте завтра за №4 – OSTY,

– в шутку подписала видео певица.

Отметим! Финал Национального отбора на Евровидение 2025 можно смотреть онлайн уже в эту субботу, 8 февраля. Трансляция начнется в 18:30, а следить за новостями вы можете на сайте Show 24.

Реакция сети не видео Klavdia Petrivna и OSTY

Поклонников поразил такой дуэт Klavdia Petrivna и OSTY, о чем они пишут в комментариях. В тиктоке певицы видео уже набрало более 200 тысяч просмотров и почти 20 тысяч лайков.