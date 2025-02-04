Не в Украине: Klavdia Petrivna объявила о своем первом мини-туре

Украинская певица Klavdia Petrivna сообщила, что отправляется в свой первый мини-тур. Правда, она выступит не в городах Украины.

Артистка отправится в Польшу, где даст 3 концерта. Она уже объявила города, даты и даже дату продажи билетов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Klavdia Petrivna.

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Ищи меня среди польской интеллигенции, потому что я еду в свой первый мини-тур,

– заявила Klavdia Petrivna в соцсетях.

Она в марте выступит в Варшаве, Вроцлаве и Кракове.

Исполнительница сообщила, что старт продажи билетов состоится 6 февраля, однако сейчас можно сделать предзаказ "по лучшей цене". Стоимость билетов колеблется от 159 до 299 злотых, то есть 1637–3076 гривен.

Напомним, 13 и 14 февраля состоятся концерты Klavdia Petrivna. Она выступит во Львове на концертной арене "Малевич". Эти концерты станут первыми выступлениями артистки в 2025 году. Исполнительница пообещала поклонникам подарить незабываемые впечатления от яркого шоу.