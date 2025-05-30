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Show24 Украинские звезды Маты не помешали: группа "Курган & Agregat" выступит в Ивано-Франковске
30 мая, 20:27
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Маты не помешали: группа "Курган & Agregat" выступит в Ивано-Франковске

София Хомишин
Основні тези
  • Группе "Курган & Agregat" сначала запретили выступать в Ивано-Франковске.
  • Концерт все же состоится 13 июня на другой локации.

Недавно группа "Курган & Agregat" заявила, что им запретили выступать в Ивано-Франковске. Теперь же стало известно, что концерт в городе таки состоится.

Музыканты, как и планировалось, выступят 13 июня, а однако, на другой локации. Сообщает Show 24 со ссылкой на местное издание "Галка".

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Как оказалось, "Курган & Agregat" вместо дворца Потоцких выступят на сцене инновационного пространства "Промприбор" в Ивано-Франковске. Во время концерта группа исполнит песни из нового альбома, в частности треки "Оркестр Абизян", "Заговор Предметов" и "Светлячки". Половину прибыли с выступления исполнители передадут в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Почему "Курган & Agregat" ранее запретили выступать в Ивано-Франковске

Произошло это из-за использования ненормативной лексики в творчестве. Директор дворца Потоцких Владимир Гайдар объяснил, что решение приняла концертная компания, а не само заведение.

Заметим, что похожая ситуация сложилась и с концертом в Виннице. Там событие также отменили – выступление должно было пройти на локации PIROGOV SKY, однако впоследствии его перенесли в концерт-холл Mont Blanc. Благотворительный концерт в Виннице состоится 15 июня.