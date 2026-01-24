Укр Рус
Show24 Украинские звезды Пивоваров, Байдак, alyona alyona и другие: кто из звезд выступит на концерте памяти Степана Гиги
24 января, 14:13
2

Пивоваров, Байдак, alyona alyona и другие: кто из звезд выступит на концерте памяти Степана Гиги

София Хомишин
Основні тези
  • 28 марта во Дворце Спорта в Киеве пройдет концерт памяти Степана Гиги, на котором выступят 50 артистов и групп.
  • На сцене выступят Степан Гига младший, Артем Пивоваров, alyona alyona, Zlata Ognevich, и другие известные исполнители.

28 марта во Дворце Спорта в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги. На сцене выступят 50 артистов и групп, которые исполнят его песни в современной аранжировке.

Стало известно, кто именно вошел в список приглашенных звезд. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Степана Гиги.

Интересно Встретил любимую в зале суда: что известно о личной жизни волонтера Сергея Стерненко

На сцене Дворца спорта выступят дети народного артиста, известные певцы, певицы, коллективы и юмористы. Среди них:

  • Степан Гига младший,
  • Квитослава Гига,
  • Артем Пивоваров,
  • FIЇNKA,
  • VOLKANOV,
  • VIP Тернополь,
  • Виктор Бронюк из группы ТИК,
  • юморист Вася Харизма,
  • Roman Scorpion,
  • Mamarika,
  • коллектив "Лисапетный батальон",
  • комик Вася Байдак,
  • Михаил Грицкан,
  • Наталья Бучинская,
  • alyona alyona,
  • Злата Огневич,
  • Анна Буткевич,
  • ансамбль "Кралица",
  • группа "Пиккардийская терция".

Других знаменитостей объявят позже.

Концерт будет посвящен творчеству Степана Гиги, чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады.

Это будет особый вечер,
– отметила команда исполнителя.

Что известно о смерти Степана Гиги

  • Артист ушел из жизни 12 декабря 2025 года в реанимации Первого территориального медицинского объединения Львова. Ему было 66 лет.
  • Еще 19 ноября команда Степана Гиги сообщила, что ему провели экстренную операцию из-за серьезной болезни.
  • Известно, что у певца был сахарный диабет, что могло повлиять на ухудшение состояния Степана Петровича.
  • Источники 24 Канала отметили, что артисту ампутировали ногу выше колена. Перед этим провели операцию на колене. Однако команда исполнителя в комментарии изданию не подтвердила и не опровергла эту информацию.
  • Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.