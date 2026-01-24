Пивоваров, Байдак, alyona alyona и другие: кто из звезд выступит на концерте памяти Степана Гиги

28 марта во Дворце Спорта в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги. На сцене выступят 50 артистов и групп, которые исполнят его песни в современной аранжировке.

Стало известно, кто именно вошел в список приглашенных звезд. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Степана Гиги.

На сцене Дворца спорта выступят дети народного артиста, известные певцы, певицы, коллективы и юмористы. Среди них:

Степан Гига младший,

Квитослава Гига,

Артем Пивоваров,

FIЇNKA,

VOLKANOV,

VIP Тернополь,

Виктор Бронюк из группы ТИК,

юморист Вася Харизма,

Roman Scorpion,

Mamarika,

коллектив "Лисапетный батальон",

комик Вася Байдак,

Михаил Грицкан,

Наталья Бучинская,

alyona alyona,

Злата Огневич,

Анна Буткевич,

ансамбль "Кралица",

группа "Пиккардийская терция".

Других знаменитостей объявят позже.

Концерт будет посвящен творчеству Степана Гиги, чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады.

Это будет особый вечер,

– отметила команда исполнителя.

Что известно о смерти Степана Гиги