В Молдове призвали отменить выступления Винника, Арбениной и Сабурова

Министерство культуры Молдовы выступило против проведения концертов с участием украинского певца Олега Винника, казахского стендап-комика Нурлана Сабурова и вокалистки российской рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной.

Об этом Минкульт сообщил на своей официальной странице в фейсбуке.

Организаторам этих мероприятий было сообщено о выводах оценки с рекомендацией разорвать любые договорные отношения с лицами, которые могут привести к невозможному их въезду на территорию Республики Молдова и, конечно, к отмене событий,

– указано в публикации.

В министерстве отметили, что именно организаторы несут ответственность за приглашенных гостей.

Культурные учреждения и организаторы мероприятий обязаны с максимальной серьезностью оценивать общественное влияние гостей, которых они приглашают, включая возможные риски,

– подчеркнули в заявлении.

В Молдове призвали отменить концерты Винника, Сабурова и Арбениной / Скриншот с фейсбука

Что известно о скандалах с Арбениной, Сабуровым и Винником?