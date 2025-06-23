Звезда сериала "Район Мелроуз" Кортни Торн-Смит разводится с мужем, – СМИ

Американская актриса Кортни Торн-Смит подала на развод со своим мужем Роджером Фишманом. Их брак продлился 18 лет.

Актриса подала документы на развод без адвоката. Она ссылалась на "непримиримые разногласия", передает Show 24 со ссылкой на People.

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Кортни Торн-Смит также подала заявление о совместной опеке над их 17-летним сыном Джейкобом Эмерсоном и попросила суд не взимать алименты с нее и Роджера Фишмана.

Торн-Смит и Фишман поженились 1 января 2007 года. Согласно документам, они не вместе с сентября 2021 года.

Это второй брак актрисы. Ее первым мужем был Эндрю Конрад (2000-2001 год). Совместных детей у них не было. В начале 1990-х годов Кортни встречалась с актером Эндрю Шу, с которым играла в сериале "Район Мелроуз".

Ранее СМИ сообщали, что Кэти Перри и Орландо Блум разводятся.

Краткая биография Кортни Торн-Смит

Американская актриса Кортни Торн-Смит родилась 8 ноября 1967 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Родители девушки развелись, когда ей было 7 лет. Она имеет старшую сестру Дженнифер.

Кортни известна по ролям в сериалах "Район Мелроуз", "Элли Мак-Бил", "Как сказал Джим", "Два с половиной человека", а также в фильмах "Лукас" и "Летняя школа".