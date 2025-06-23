Актриса подала документы на развод без адвоката. Она ссылалась на "непримиримые разногласия", передает Show 24 со ссылкой на People.

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Кортни Торн-Смит также подала заявление о совместной опеке над их 17-летним сыном Джейкобом Эмерсоном и попросила суд не взимать алименты с нее и Роджера Фишмана.

Торн-Смит и Фишман поженились 1 января 2007 года. Согласно документам, они не вместе с сентября 2021 года.

Это второй брак актрисы. Ее первым мужем был Эндрю Конрад (2000-2001 год). Совместных детей у них не было. В начале 1990-х годов Кортни встречалась с актером Эндрю Шу, с которым играла в сериале "Район Мелроуз".

Ранее СМИ сообщали, что Кэти Перри и Орландо Блум разводятся.

Краткая биография Кортни Торн-Смит

Американская актриса Кортни Торн-Смит родилась 8 ноября 1967 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Родители девушки развелись, когда ей было 7 лет. Она имеет старшую сестру Дженнифер.

Кортни известна по ролям в сериалах "Район Мелроуз", "Элли Мак-Бил", "Как сказал Джим", "Два с половиной человека", а также в фильмах "Лукас" и "Летняя школа".