Акторка подала документи на розлучення без адвоката. Вона посилалась на "непримиренні розбіжності", передає Show 24 з посиланням на People.

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Кортні Торн-Сміт також подала заяву про спільну опіку на їхнім 17-річним сином Джейкобом Емерсоном та попросила суд не стягувати аліменти з неї й Роджера Фішмана.

Торн-Сміт та Фішман одружилися 1 січня 2007 року. Згідно з документами, вони не разом з вересня 2021 року.

Це другий шлюб акторки. Її першим чоловіком був Ендрю Конрадом (2000-2001 рік). Спільних дітей у них не було. На початку 1990-х років Кортні зустрічалася актором Ендрю Шу, з яким грала у серіалі "Район Мелроуз".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються.

Коротка біографія Кортні Торн-Сміт

Американська акторка Кортні Торн-Сміт народилася 8 листопада 1967 року в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Батьки дівчини розлучилися, коли їй було 7 років. Вона має старшу сестру Дженніфер.

Кортні відома за ролями у серіалах "Район Мелроуз", "Еллі Мак-Біл", "Як сказав Джим", "Два з половиною чоловіки", а також у фільмах "Лукас" і "Літня школа".