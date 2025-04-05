"Сердце разрывается от боли": Зеленская и звезды отреагировали на удар по Кривому Рогу

Вечером 4 апреля россияне совершили очередную террористическую атаку по Кривому Рогу. Враг цинично атаковал баллистической ракетой жилой район, удар произошел возле места, где расположена детская площадка. В результате российского обстрела погибли десятки людей, среди которых есть дети, также есть много пострадавших.

После 23:00 россияне снова ударили по городу, запустив "Шахеды". Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкун сообщил, что 7, 8 и 9 апреля в городе будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних российских обстрелов. Украинские звезды с болью отреагировали на атаку оккупантов по Кривому Рогу, пишет Show 24.

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Евгений Клопотенко

"Кривой Рог. День. Искандер. Гнев. Донат военным. Сочувствие", – написал Евгений Клопотенко.

Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина Решетники призвали донатить украинским защитникам. Супруги открыли сбор в помощь Вооруженным Силам Украины. Цель – 250 тысяч гривен, пока собрано более 150 тысяч.

До сих пор, честно говоря, не могу оправиться от тех фото и видео, что мы видим из Кривого Рога. Мое материнское сердце вообще не может адекватно воспринимать все, что происходит. Но, как бы сложно не было, я просто понимаю, что сейчас как никогда важно понимать, что надо поддерживать наших военных,

– сказала Кристина.

Артем Пивоваров

alyona alyona

"Мир должен видеть, какую цену платят украинцы за свободу", – подчеркнула alyona alyona.

Елена Тополя

Светлана Тарабарова

Только чистое зло может забрать жизни невинных детей. Чистое зло должно быть остановлено. Кривой Рог. Сердце разрывается от боли,

– написала Светлана Тарабарова.

Ирина Федишин

Украинские звезды отреагировали на удар по Кривому Рогу:

Елена Зеленская

Елена Зеленская эмоционально отреагировала на обстрел украинских городов, в том числе и Кривого Рога. Первая леди Украины подчеркнула, что Россия продолжает убивать мирных украинцев.

"Больно жить в стране, которую хотят убить. Но больно жить в мире, где преступления против человечности перестают возмущать и становятся "нормой". Нам нужны не только слова сочувствия. Украине нужны действия сочувствия, пока они не понадобились всему миру", – подчеркнула Зеленская.