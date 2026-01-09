Он пережил сложный период, – Ксения Мишина о Фединчике, который развелся и демобилизовался
- Ксения Мишина поддержала Андрея Фединчика после интервью его бывшей жены и раскритиковала ее.
- Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике, был признан непригодным к службе и пережил развод с Натальей Денисенко.
Ксения Мишина поддержала Андрея Фединчика после интервью, которое его бывшая жена Наталья Денисенко дала Маше Ефросининой. Более того, актриса публично обратилась к коллеге и раскритиковала ее.
В разговоре с Blik.ua Мишина высказалась о Фединчике, с которым вместе играет в спектакле "Все возможно", передает 24 Канал. Актриса отметила, что прошлый год выдался сложным для мужчины.
Кстати Наталья Денисенко отреагировала на слова кумы Мишиной, которая обвинила ее во лжи
В декабре 2024 года стало известно, что Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. После этого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его непригодным к службе. Актер стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, а демобилизовался в сентябре 2025 года.
Он пережил очень сложный период, я так считаю. Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%,
– сказала Ксения Мишина.
Кроме того, в прошлом году Фединчик пережил сложный развод с Натальей Денисенко. Слухи о том, что они расторгли брак, ходили с весны, однако женщина подтвердила эту информацию лишь летом.
Редакция также уточнила у Мишиной, хочет ли она что-то сказать Денисенко после публичного конфликта. На вопрос актриса ответила коротко: "Нет, я уже все сказала. Мне это неинтересно".
Что известно о конфликте Мишиной и Денисенко?
12 декабря на ютуб-канале Маши Ефросининой вышло интервью с Натальей Денисенко, в котором актриса рассказала о разводе с Андреем Фединчиком.
Денисенко, в частности, опровергла обвинения в измене. Дело в том, что Фединчик утверждает, что жена изменяла ему с бизнесменом и моделью Юрием Савранским, с которым сейчас находится в отношениях.
После интервью Ксения Мишина призвала не верить ни одному слову Наташи. "Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко, и бесконечно жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно надеваешь в надежде на красивое будущее", – заявила она.
Впоследствии Денисенко поделилась, что пыталась связаться с Мишиной, однако ответа не получила. Актриса отметила, что не будет "демонизировать" коллегу, и понимает, почему у Ксении возникла такая реакция.
Стоит заметить, что между актрисами, которые когда-то были подругами, уже давно есть конфликт.